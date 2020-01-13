Critics' Choice - Eleştirmenlerin Seçimi Film Ödülleri' dün gece sahiplerini buldu. Ünlü oyuncu Kate Beckinsale de davetliler arasındaydı. Beckinsale'in törene hazırlanırkenki halleri sosyal medyayı salladı
Instagram hesabından yayınladığı fotoğraflarıyla orta yaş bunalımına girdiği iddia edilen Kate Beckinsale, yine bir paylaşımıyla olay yarattı.
Dün gece düzenlenen Critics’ Choice Ödül törenine hazırlanırken çekilmiş görüntülerinde ünlü oyuncunun rahat tavırları dikkat çekti.
Saçlarına son rötuşlar yapılırken, bir yandan da bacak makyajı için esnekliğini konuşturan Beckinsale, 46 yaşında olmasına rağmen fit görüntüsüyle göz kamaştırdı.
Oyuncunun paylaşımı yaklaşık 2 milyon kişi tarafından izlendi.
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