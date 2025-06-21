Kate Hudson Yunanistan tatilinde görüntülendi

Ünlü oyuncu Kate Hudson, nişanlısı Danny Fujikawa ve kızları Rani Rose ile Yunanistan'da tatile çıktı.

46 yaşındaki ABD'li oyuncu, kısa süre önce 39'uncu yaş gününü kutlayan nişanlısı güneşin ve denizin tadını çıkarırken görüntülendi.

Kate ve Danny çifti, 2021'de nişanlandı. İkili, 2 Ekim 2018'de kızlarını kucağına aldı.

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Kate Hudson'ın nişanlısı Danny Fujikawa ve kızları Rani Rose

Oyuncu Goldie Hawn ile müzisyen Bill Hudson'ın kızı olan Kate Hudson, kızına dedesinin adını verdi. Hudson, kızının doğumunun ardından yaptığı açıklamada, “Kızımız Rani’ye dedesi Ron’un adını verdik. Ron kaybettiğimiz en özel insandı. Onun adını almak bir onur” demişti.

Hudson’ın önceki ilişkilerinden de iki çocuğu var. Eski eşi Chris Robinson'dan ilk çocuğu Ryder'ı 2004'te, eski nişanlısı Matt Bellamy'den ikinci oğlu Bingham'ı 2011'de dünyaya getirdi.

Kate Hudson, Hollywood yıldızı annesi Goldie Hawn'ın izinden giderek oyuncu oldu