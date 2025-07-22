Katie Holmes ve Joshua Jackson 22 yıl sonra aynı filmde buluştu

Bir dönemin popüler dizisi 'Dawson’s Creek'te başrolleri paylaşan Katie Holmes ile Joshua Jackson, 22 yıl sonra yeniden aynı projede buluştu. 46 yaşındaki ABD'li oyuncu Holmes ve 47 yaşındaki Kanadalı oyuncu Jackson, 1998-2003 yılları arasında altı sezonluk gençlik dizisinde liseli aşıkları canlandırmıştı.

Uzun süredir herhangi bir projede rol almayan Holmes, 'Dawson’s Creek' dizisindeki eski rol arkadaşı Jackson ile 'Happy Hours' adlı film için yeniden bir araya geldiklerini Instagram'dan duyurdu.

Holmes, 'Happy Hours' filminde başrolü üstlenmesinin yanı sıra filmin senaryosunu kaleme aldı ve yönetmen koltuğuna da oturdu. Holmes ve Jackson ikilisi, New York'ta filmin çekimlerine başladı.

Komedi-dram türündeki filmde Holmes ve Jackson, yıllar sonra yolları kesişen, kariyer ve aile sorumluluklarının zorluklarıyla mücadele ederken aşklarını yeniden alevlendiren eski sevgilileri canlandırıyor.

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Holmes, 2,9 milyon Instagram takipçisi için yaptığı paylaşımda, "Bu filmde tutkuyla çalıştığım harika arkadaşlarımla birlikte olmaktan çok memnunum. Josh ile bunca yıl sonra yeniden çalışmak dostluğun bir kanıtı. 'Happy Hours', hayran olduğum birçok insanın içinde bulunduğu bir aşk hikâyesi. Herkesin yaptıklarımızı görmesini sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.