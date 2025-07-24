Katty Perry'nin ilginç buzlu su ritüeli

Katy Perry, Lifetimes Turnesi kapsamında Kanada'da vereceği konser için hazırlık yaparken, sıra dışı konser öncesi ritüelini açıkladı.

40 yaşındaki ABD'li şarkıcı, konser hazırlığı rutininin bir parçası olarak yüzünü buz gibi suya daldırdığı ilginç bir videoyu Instagram'da hayranlarıyla paylaştı. Perry videoda, yüzünü buzlu su dolu bir kaseye daldırırken mavi bir tüpe nefes veriyor ve yüzünü dondurucu soğuk suda ne kadar süre tutabileceğini ölçüyor.

Katy Perry, 18 saniye sonra pembeleşmiş yüzünü buzlu sudan çıkarıp ardından yine 8 saniye daha yüzünü suya soktuktan sonra, "Bitti, beynim acıyor, bittim. Senin için daha iyi görünmeye çalıştım Kanada, umurumda değil artık" sözlerini sarf etti.

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Ünlü sanatçı, bunun bir güzellik ritüelinin parçası olduğunu açıkladı ancak ekibinden bazılarının bu fikre ikna olmadığı ve yaptığının çok aptalca olduğunu söyledikleri duyuldu.

Katy Perry, buzlu su paylaşımının altına; "Kanada, geliyoruz" notunu düştü.

Bu ritüelin, soğuk suyla yüz masajı ve nefes egzersizlerini bir araya getirerek, vagus siniri (en uzun kafa siniri) uyarımı ve derin nefes egzersizleri gibi cilt üzerinde olumlu etkiler sağladığı ileri sürülüyor.