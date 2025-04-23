4. katta pencereye çıktı! Cam uğruna trajik son!
Kayseri'de, 12 katlı binanın 4'üncü katındaki evinin camlarını silerken dengesini kaybedip beton zemine düşen 65 yaşındaki Nilgün Köstelekoğlu, hastanede hayatını kaybetti. Köstelekoğlu'nun cenazesi, Kayseri Devlet Hastanesi'nin morgundaki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi
Kayseri'de yürek yakan olay, dün saat 11.00 sıralarında, Kocasinan ilçesi Zümrüt Mahallesi Dünya Sokak'taki 12 katlı binada meydana geldi.
DENGESİNİ KAYBEDİP DÜŞTÜ
DHA'daki habere göre binanın 4'üncü katındaki dairede yaşayan Nurgül Köstelekoğlu (65), iddiaya göre, cam sildiği sırada dengesini kaybedip pencereden beton zemine düştü.
HASTANEYE KALDIRILDI
Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Köstelekoğlu, sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Köstekoğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Nilgün Köstelekoğlu’nun cenazesi, Kayseri Devlet Hastanesi'nin morgundaki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.
SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.