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        Kayseri'de 'dur' ihtarı yapan polise çarpan sürücü saklandığı adreste yakalandı (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 21:28 Güncelleme: 29.11.2023 - 21:30
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        Kayseri'de 'dur' ihtarı yapan polise çarpan sürücü saklandığı adreste yakalandı (2)
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        TUTUKLANDI

        Kayseri'ninTalasilçesinde, yol üzerinde yapılan uygulama sırasında 'dur' ihtarında bulunan trafik polisine çarpıp kaçan ve saklandığı eve yapılan baskınla yakalanan otomobilin sürücüsü M.B.Ö., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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