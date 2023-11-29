Kayseri'de 'dur' ihtarı yapan polise çarpan sürücü saklandığı adreste yakalandı (2)

TUTUKLANDI

Kayseri'ninTalasilçesinde, yol üzerinde yapılan uygulama sırasında 'dur' ihtarında bulunan trafik polisine çarpıp kaçan ve saklandığı eve yapılan baskınla yakalanan otomobilin sürücüsü M.B.Ö., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.