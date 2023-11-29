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        GÜNCELLEME - Kayseri'de trafik uygulaması yapan polise otomobiliyle çarpıp kaçan sürücü tutuklandı

        Kayseri'nin Talas ilçesinde trafik uygulaması yapan polise otomobiliyle çarpıp kaçan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 20:21 Güncelleme: 29.11.2023 - 20:21
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        GÜNCELLEME - Kayseri'de trafik uygulaması yapan polise otomobiliyle çarpıp kaçan sürücü tutuklandı
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        Kayseri’nin Talas ilçesinde trafik uygulaması yapan polise otomobiliyle çarpıp kaçan şüpheli tutuklandı.

        Atatürk Bulvarı Osmanlı Sokağı'nda trafik uygulaması yapan ekipler, M.B.Ö. yönetimdeki 38 AJB 335 plakalı otomobili durdurmak istedi.

        Ekiplerin "Dur" ihtarına uymayan M.B.Ö, aracıyla bir polise çarparak kaçtı.

        Yaralanan polis memuru, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

        Ekipler tarafından kısa sürede yakalanan şüpheli, Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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