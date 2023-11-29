GÜNCELLEME - Kayseri'de trafik uygulaması yapan polise otomobiliyle çarpıp kaçan sürücü tutuklandı

Kayseri’nin Talas ilçesinde trafik uygulaması yapan polise otomobiliyle çarpıp kaçan şüpheli tutuklandı.

Atatürk Bulvarı Osmanlı Sokağı'nda trafik uygulaması yapan ekipler, M.B.Ö. yönetimdeki 38 AJB 335 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Ekiplerin "Dur" ihtarına uymayan M.B.Ö, aracıyla bir polise çarparak kaçtı.

Yaralanan polis memuru, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Ekipler tarafından kısa sürede yakalanan şüpheli, Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.

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