KAYSO Başkanı Büyüksimitci ekim ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, ekim ayı ihracat verilerini değerlendirdi.

Büyüksimitci, yazılı açıklamasında, Kayseri'nin ekim ayı ihracatının bir önceki aya göre yüzde 2,54 oranında artarak 308 milyon 906 bin dolar olarak gerçekleştiğini ifade etti.

İhracatta geçen yılın ekim ayına göre yüzde 3,1 oranında azalma olduğunu belirten Büyüksimitci, Kayseri'nin bu yılın ilk 10 aylık toplam ihracat rakamının ise 2 milyar 984 milyon 777 bin dolar olduğunu kaydetti.

Ekim ayında Kayseri'den 152 ülkeye ihracat gerçekleştirildiğini vurgulayan Büyüksimitci, ihracata en yüksek katkı yapan sektörlerin başında mobilya, ardından da elektrikli ev aletleri ve kablo geldiğini aktardı.

Büyüksimitci, en fazla ihracat yapılan ülkelerin ise Irak, Almanya ve Avusturya olduğunu ifade etti.

Kayseri ihracat rakamlarının aylık bazda yükselmeye devam ettiğine dikkati çeken Büyüksimitci, şunları kaydetti:

"Küresel çapta içinde bulunduğumuz atmosferde yaşanan belirsizlik ve dalgalanmalara rağmen ağustos ayında ihracatta başlayan aylık yükselişimiz, eylül ve ekim aylarında da devam etti. Kayseri olarak son 3 aydır aylık bazda ihracatımızı artırmaya devam ediyoruz. Gerek yurt dışı pazarlarda yaşanan daralmalar, gerekse yurt içinde enflasyonla mücadele anlamında uygulanan sıkı para politikası, doğal olarak ihracatımızı etkiliyor. Zor birkaç yılın daha bizi beklediğinin farkındayız. Fakat hem ülkemizin hem de firmalarımızın potansiyeline güveniyoruz. İnşallah pazar çeşitliliğimizi daha da artırarak kayıplarımızı telafi edeceğiz."