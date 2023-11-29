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        Kayseri'de bağ evlerinden hırsızlık yaptıkları öne sürülen 4 kişi yakalandı

        Kayseri'de bağ evlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 20:43 Güncelleme: 29.11.2023 - 21:11
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        Kayseri'de bağ evlerinden hırsızlık yaptıkları öne sürülen 4 kişi yakalandı
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        Kayseri'de bağ evlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kent merkezindeki bağ evlerinden bisiklet, matkap ve hızar makinesi gibi malzemeleri çalan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

        Ekipler, düzenlediği operasyonda şüpheliler H.P, S.Y, K.Y. ve B.Ö'yü gözaltına aldı.

        Zanlıların ikametlerinde yapılan aramada, çalıntı olduğu değerlendirilen malzemeler ele geçirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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