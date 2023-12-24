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        Develi Belediye Spor Kulübü - Akkuş Belediyespor: 3-2

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 19:48 Güncelleme: 24.12.2023 - 19:50
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        Develi Belediye Spor Kulübü - Akkuş Belediyespor: 3-2
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        SALON:Murat Kocatürk

        HAKEMLER: Koray Yılmazgil, Yasin İlhan

        DEVELİ BELEDİYE SPOR KULÜBÜ: Igor, Abdullah Çam, Muhammet Ertuğrul, Cepeda, Yasin Aydın, Kemal Kayhan (L) Durmuş Metin ( Mustafa Susam, Enes Ali, Onur İrteni, Rıfat Kantarcı, Nikitin, Egecan Avcıl, Burak Çevik)

        AKKUŞ BELEDİYESPOR: Halit Kurtuluş, Mustafa Cervatoğlu, İvanov, Gunter, Enes Atlı (L) Umut Özdemir (Mikkel, Ahmet Can, Atakan Topal, Can Koç, Ali Eren, Batuhan Yurdagül)

        SETLER: 22 - 25, 25 - 21, 21 - 25, 25 - 23, 15 - 08

        SÜRE: 138

        Efeler Ligi 13´üncü haftasında sahasında Akkuş Belediyespor´u ağırlayan Develi Belediye Spor Kulübü, maçı 3-2´lik skorla kazandı.

        DHA-Spor - Türkiye-Kayseri - İlyas KAPLAN

        2023-12-24 19:47:33

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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