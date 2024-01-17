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        Kayserispor'un isim hakları icra ile satışa çıkarıldı

        Kayseri Genel İcra Dairesi, Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un, 'Kayserispor 1966', 'Kayserispor Futbol Anonim Şirketi, 'KayserisporStore' ve Kayserispor Futbol Okulları' isim haklarının borçları nedeniyle icradan satışa çıkarıldığını duyurdu. Son yıllarda maddi sıkıntılar yaşayan Kayseri ekibinin, isim hakları borçları için 4 milyon ile 40 milyon TL arasında muhammen bedel belirlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 12:21 Güncelleme: 17.01.2024 - 12:25
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        Kayserispor'un isim hakları icra ile satışa çıkarıldı
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        Kayseri Genel İcra Dairesi, Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un, 'Kayserispor 1966', 'Kayserispor Futbol Anonim Şirketi, 'KayserisporStore' ve Kayserispor Futbol Okulları' isim haklarının borçları nedeniyle icradan satışa çıkarıldığını duyurdu. Son yıllarda maddi sıkıntılar yaşayan Kayseri ekibinin, isim hakları borçları için 4 milyon ile 40 milyon TL arasında muhammen bedel belirlendi.

        Süper Lig'de son yıllarda mali anlamda zor günler geçiren Kayserispor'da, icra dairesi üzerinden verilen resmi ilan ile kulübün  'Kayserispor 1966', 'Kayserispor Futbol Anonim Şirketi' ismi ile 'Kayserispor Store' ve 'Kayserispor Futbol Okulları' ismi satışa çıkarıldı. 'Kayserispor 1966' için muhammen bedel 40 milyon TL olurken, 'Kayserispor Futbol Anonim Şirketi' için belirlenen muhammen bedel 35 milyon TL, KayserisporStore için 4 milyon TL, Kayserispor Okulları için ise, 8 milyon TL muhammen bedel belirlendi. İlan.gov.tr üzerinden gerçekleştirilecek olan icra satışı 20 Şubat 2024 tarihinde saat 14.41´de başlayacak ve 27 Şubat saat 14.41´de sona erecek. Teklifler online olarak verilecek. Bu tarihler arasında satış gerçekleşmezse ikinci satış ihalesi 14 Mart´ta başlayacak ve 21 Mart tarihine kadar tekliflere açık olacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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