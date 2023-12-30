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        Çevreye ateş açıp kendini eve kilitledi; özel harekat polisleri ikna etti

        KAYSERİ'de, av tüfeğiyle çevreye ateş açıp kendini eve kilitleyen M.A. (50), özel harekat polisleri tarafından ikna edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 23:39 Güncelleme: 30.12.2023 - 23:40
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        Çevreye ateş açıp kendini eve kilitledi; özel harekat polisleri ikna etti
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        KAYSERİ'de, av tüfeğiyle çevreye ateş açıp kendini eve kilitleyen M.A. (50), özel harekat polisleri tarafından ikna edildi.

        Olay, akşam saatlerinde Melikgazi ilçesi Osmanlı Mahallesindeki 2 katlı evde meydana geldi. İddiaya göre M.A., elinde bulunan tüfekle çevreye ateş açıp, kendini eve kilitledi. İhbar sonrası olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler M.A.'yı ikna etmek için çalışma başlattı. M.A.'nın ikna olmaması üzerine olay yerine özel harekat polisleri sevk edildi. Özel hareket polislerinin yaklaşık 1 saat süren çabasının ardından M.A. ikna edildi. M.A., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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