Kocasinan Belediyesi, kentsel dönüşüm kapsamında 3 bin 59 konutu teslim etti Kocasinan Belediyesi Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında bu zamana kadar toplam 4 bin 383 konutu tamamlayarak, 3 bin 59'unu teslim ettiklerini bildirdi.

Kocasinan Belediyesi Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında bu zamana kadar toplam 4 bin 383 konutu tamamlayarak, 3 bin 59'unu teslim ettiklerini bildirdi.

Çolakbayrakdar, yazılı açıklamasında, devam eden kentsel dönüşüm çalışmalarıyla sosyal dönüşümü de gerçekleştirdiklerini belirtti.

Mahallelerin kentsel dönüşümle değer kazandığını dile getiren Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Rutin belediyecilik faaliyetlerinin yanı sıra çalışmalarımızın en başında yer alan ve bölgemizin ihtiyaçlarından biri olan kentsel dönüşüm, olmazsa olmazımızdır. Göreve geldiğimden beri, 8,5 yıldır 11 bölgemizde kentsel dönüşüm çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Çünkü bizler biliyoruz ki çocuklarımız için uygun çevre şartları olan okulu, parkı, yeşil alanı, pazarı, camisi ve sosyal donatıları yapılmış her türlü belediye hizmetlerinin olduğu çağdaş standartlarda bir mahalle inşa etmek, ancak kentsel dönüşümle mümkündür."

Çolakbayrakdar, vatandaşların uygun şartlarda yaşamaları ve hayallerini gerçekleştirebilme imkanı sunduklarını vurguladı.

Hedeflerinin ilçede kentsel dönüşüme ihtiyaç duyulan bölgelerde dönüşüm çalışmalarını tamamlamak olduğunu anlatan Çolakbayrakdar, "Kentsel dönüşüm projeleri kapsamında şu ana kadar toplamda 3 bin 59 konutu teslim etmişiz ve hemşehrilerimiz sıcak yuvalarında huzur içerisinde yaşıyorlar. 1324 konutun inşaatı devam ediyor. Bu zamana kadar 4 bin 383 konutu kentsel dönüşümle bölgemize kazandırıyoruz." ifadesini kullandı.