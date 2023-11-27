Hulusi Akar: Yönetimler ve yöneticiler kör ve sağır olsa da dünya gerçekten ayakta TBMMMilli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, "Yönetimler ve yöneticiler uyusa da, kör ve sağır olsa da dünya gerçekten ayakta. Birazcık vicdanı ve aklı olan, oradaki çocukları, kadınları, yaşlıları, o çocuğun titrediğini, o çocuğun kardeşine sahip çıktığını gören herkes isyanda. O körler de inşallah bunu görecekler. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yapılması gereken her şeyi yaptı, yapmaya da devam ediyor. Filistinli kardeşlerimiz yalnız değil, ölümüne onların yanındayız" dedi.

TBMMMilli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, "Yönetimler ve yöneticiler uyusa da, kör ve sağır olsa da dünya gerçekten ayakta. Birazcık vicdanı ve aklı olan, oradaki çocukları, kadınları, yaşlıları, o çocuğun titrediğini, o çocuğun kardeşine sahip çıktığını gören herkes isyanda. O körler de inşallah bunu görecekler. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yapılması gereken her şeyi yaptı, yapmaya da devam ediyor. Filistinli kardeşlerimiz yalnız değil, ölümüne onların yanındayız" dedi.

Eski Milli Savunma Bakanı ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen 'Milletimizin Erdemleri' konferansına katıldı. Burada konuşan Akar, "Terörle mücadelede büyük bir mücadele verdik vermeye de devam ediyoruz. Çok şükür bunlar ülkemizden temizlendi. Fakat bunların peşinden gitmekleyiz. Bizim Irak'ta, Suriye'de ne işimiz var? diyenlere cevap. Bunlar her zaman bunu yaptılar. Türkiye'yi terk ettiler. Belirli bir hazırlık yaptılar. Tekrar toparlanınca başımıza bela olacak. Bu sefer öyle olmayacak. Bu sefer konsept değişti. İnşallah 40 yıldan beri başımızdaki bu beladan asil milletimizi kurtaracağız. Bunda kararlıyız. Şu anda Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde. Irak'ın kuzeyindeki barınakları, sığınaklarını, korunaklarını başlarına yıktı, yıkmaya devam ediyorlar. Nasıl ki bunlar şehirlerimizde birtakım heveslerle, çukurlar kazıp bir şeyler yapmaya teşebbüs ettiler, kazdıkları çukurlara gömüldülerse, şimdi de Irak'ın kuzeyinde kazdıkları çukurlara gömüldüler, gömülmeye devam ediyorlar" ifadelerini kullandı.

'KİMSE BİZİ DURDURAMAZ'

Hiç bir oluşuma müsaade etmeyeceklerini belirten Akar, "Bizim hemen güneyimizde, burnumuzun dibinde bir oluşuma müsaade etmeyeceğimizi bütün dünya bilsin. Buna hiç bir zaman müsaade etmeyeceğiz. Dün etmedik, bugün de etmeyeceğiz. Bununla ilgili yapılması gereken ne varsa bugüne kadar yaptık, yapmayı sürdüreceğiz. Sizler 10 bin kilometreden, buradaki oluşumların size tehdit olduğunu söylüyorsunuz. Biz burnumuzdaki gelişmelere, tehditlere seyirci kalacağız. Böyle bir mantık olur mu? Bu mümkün mü? Mümkün değil. Kimse bizi durduramaz. Bu teröristlerin arkasında kim varsa, ne varsa, kim olursa olsun bütün bunlara rağmen Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak bunun gereğini bugüne kadar yaptık ve yapacağız. Biz sadece teröristlerle mücadele ediyoruz. Sadece teröristlere operasyon yapıyoruz. Sadece teröristlere ateş ediyoruz. Bizim Kürt ve Arap kardeşlerimizle sorunumuz yok. Asla öyle bir şey söz konusu değil. Bunu söyleyenler için bu durum hainlik ve alçaklıktır.

'BU SAVAŞ DEĞİL'

İsrail ve Filistin meselesine değinen Akar, "Bu savaş değil. Neden? Çünkü savaş 2 ordu arasında olur. Senin tankın, topun, nükleer silahın vesaire hepsi var. Peki karşıda ne var? Sapan taşı var. Dolayısıyla bu bir katliamdır, dehşettir, alçaklıktır, şerefsizliktir ve soykırımdır. Bunlar alışmışlar. Şimdi amaç ne? Sahildeki Gazze'yi yok etmek. Şimdi orayı böldüler. Kuzeyi alacaklar. Yarın bir gün ortasını ve güneyi alacaklar. Amaçları bu. Bunu engellemeye çalışan da oradaki Filistinli kardeşlerimiz. Filistinli insanlar buna müsaade etmemek için gayret gösteriyorlar. Yönetimler ve yöneticiler uyusa da, kör ve sağır olsa da dünya gerçekten ayakta. Birazcık vicdanı ve aklı olan, oradaki çocukları, kadınları, yaşlıları, o çocuğun titrediğini gören, o çocuğun kardeşine sahip çıktığını gören herkes isyanda. O körler de inşallah bunu görecekler. Bu soykırımın devamında yapılması gereken ne varsa Türkiye Cumhuriyeti elinden gelen her şeyi yaptı, yapmaya devam ediyor" diye konuştu.

'BU KATİLLER HESAP VERECEKLER'

Filistinli kardeşlerinin yanlarında olduklarını aktaran Akar, şöyle devam etti:

"O masum insanların kanları Netanyahu ve onun etrafındaki avaresinin, bebek katillerinin peşinde. Bunu tarih de soracak hukuk da soracak. Hukuk şu anda yok. Ama hukuk bir gün gelecek. Tarih yavaş işliyor fakat işliyor. İnsan vicdanı hala var olduğu sürece bu katiller, siyonaziler hesap verecekler. Allah'ın izniyle ve aklı başındaki insanların da desteğiyle bir günde her şeylerini kaybedecekler, buna inanın. Bu akan kanın, katliamın, soykırımın durması için de herkesin bir yolunu bulup bir şekilde elini taşın altına sokması lazım. Bir şeyler yapmak hepimizin borcu. Seyretmek yok, ağlamak yok, kınamak yok. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yapılması gereken her şey yapıldı, yapılmaya devam ediyor. Filistinli kardeşlerimiz yalnız değil, ölümüne onların yanındayız."