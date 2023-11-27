Kayseri'de karısını öldürmekle suçlanan sanığın beraat kararı istinafça hukuka uygun bulundu

Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi, 11. kattan düşen karısını öldürdüğü iddiasıyla hakkında dava açılan sanık hakkında yerel mahkemece kurulan hükmü, hukuka uygun buldu.

Kayseri 6. Ağır Ceza Mahkemesince 5 Mayıs'ta karara bağlanan davada verilen beraat kararına müşteki ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatlarının itirazı üzerine dosya Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesince değerlendirildi.

Ceza dairesi, yerel mahkemenin sanıklar hakkında verdiği hükmün hukuka uygun olduğunu kararlaştırdı.

Merkez Kocasinan ilçesi Yunusemre Mahallesi Göksun Sokak'ta bir apartmanda ikamet eden R.E.E, 20 Haziran 2021'de 11. kattaki evinin balkonundan düşüp hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından gözaltına alınan maktulün eşi H.D.E, adli kontrol kararıyla serbest bırakmış, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca "eşi kasten öldürme" suçundan hakkında dava açılmıştı.

Mahkeme heyeti, 5 Mayıs'ta görülün karar duruşmasında, sanığın delil yetersizliğinden beraatine hükmetmiş, müşteki ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları karara itiraz ederek, dosyayı istinafa taşımıştı.