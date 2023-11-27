Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        11'inci kattan düşen eşin ölümünde sanığa beraat onandı

        KAYSERİ'de,11'inci kattaki evinin balkonundan düşen Raziye Ebru Erciyes'in (33) ölümüyle ilgili, eşi Hasan Devran Erciyes'e (33) tutuksuz yargılandığı davada, delil yetersizliğinden verilen beraat kararı, Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi tarafından onandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 11:58 Güncelleme: 27.11.2023 - 12:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        11'inci kattan düşen eşin ölümünde sanığa beraat onandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        KAYSERİ'de,11'inci kattaki evinin balkonundan düşen Raziye Ebru Erciyes'in (33) ölümüyle ilgili, eşi Hasan Devran Erciyes'e (33) tutuksuz yargılandığı davada, delil yetersizliğinden verilen beraat kararı, Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi tarafından onandı.

        Emre Mahallesi Göksu Sokak'ta oturan Raziye Ebru Erciyes, 20 Haziran 2021'de saat 04.30 sıralarında 11'inci kattaki evinin balkonundan düşüp, hayatını kaybetti. Olayın ardından şüpheli olarak gözaltına alınan 8 yıllık eşi Hasan Devran Erciyes, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmanın ardından Erciyes hakkında, 'Eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın ilk duruşmasında ifade veren sanık Erciyes, "Ebru, cama sıçradığında ben de sıçradım ama tutamadım. Hemen kendini aşağı attı. Amacım, Ebru'yu yakalamaktı. Fakat mümkün olmadı. Muhtemelen peteğe basıp, atlamış olabilir" dedi.

        Kayseri 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde 5 Mayıs'ta görülen davanın karar duruşmasında, savcı önceki duruşmada verdiği mütalaasını tekrar edip, sanık Erciyes'in üzerine atılı suçu işlediğine dair her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden beraatine karar verilmesini istedi. Hasan Devran Erciyes ise son sözünde, "Diyeceğim bir şey yok. Her şeyi olduğu gibi anlattım. Beraatimi istiyorum" dedi. Mahkeme heyeti, sanık Hasan Devran Erciyes'in, 'Eşe karşı kasten öldürme' suçundan beraatine hükmetti.

        KARARA İTİRAZ

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları ve ölen Erciyes'in şikayetçi yakınları, karara itiraz edip, dosyayı Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı. İtiraz dilekçesinde, sanığın, iddianame doğrultusunda müebbet hapisle cezalandırılması gerektiği belirtildi.

        Dosyanın geldiği 1'inci Ceza Dairesi'nde yapılan incelemede, yerel mahkemenin verdiği kararda, usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delil ve işlemlerde herhangi bir eksikliğin olmadığı ve ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu belirtilerek, yapılan başvurunun esastan reddine karar verildi. Oy birliğiyle alınan kararın, Yargıtay temyiz yolunun açık olmak üzere verildiği belirtildi. 

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Gürültü katliamında 72 yaşındaki caniden kan donduran sözler!
        Gürültü katliamında 72 yaşındaki caniden kan donduran sözler!
        Havada 2003 kokusu var
        Havada 2003 kokusu var
        Akılalmaz ölüm! El frenini çekmeyi unuttu! Aracının altında can verdi!
        Akılalmaz ölüm! El frenini çekmeyi unuttu! Aracının altında can verdi!
        Netanyahu Gazze'nin kuzeyine gitti: İnsani ara uzatılacak mı?
        Netanyahu Gazze'nin kuzeyine gitti: İnsani ara uzatılacak mı?
        Penaltı var mı yok mu?
        Penaltı var mı yok mu?
        İstanbul'a güzel haber! İşte barajlarda son durum!
        İstanbul'a güzel haber! İşte barajlarda son durum!
        "İnanılmaz bir deneyimdi"
        "İnanılmaz bir deneyimdi"
        Cadde üzerinde beklediler! 17 kurşun!
        Cadde üzerinde beklediler! 17 kurşun!
        "15 dakika yetti"
        "15 dakika yetti"
        Yorgun mermi dehşetinde bekçiye dava açıldı!
        Yorgun mermi dehşetinde bekçiye dava açıldı!
        "Beşiktaş'ı yarışa ortak eder"
        "Beşiktaş'ı yarışa ortak eder"
        Gram altın haftaya rekorla başladı
        Gram altın haftaya rekorla başladı
        "İlişki istemiyorum çünkü…"
        "İlişki istemiyorum çünkü…"
        Başkent Ankara'da kar yağışı başladı!
        Başkent Ankara'da kar yağışı başladı!
        Hangi prim borcu silinecek?
        Hangi prim borcu silinecek?
        Korkunç iddia! Erkek arkadaşını ikinci kattan attı
        Korkunç iddia! Erkek arkadaşını ikinci kattan attı
        Elektrikli otomobile geçişte yeni trend
        Elektrikli otomobile geçişte yeni trend
        Sosyal medya estetik yaşını düşürdü!
        Sosyal medya estetik yaşını düşürdü!
        İstanbul'da "kışkırtılmış trafik"...30 milyon yolculuk yapılıyor
        İstanbul'da "kışkırtılmış trafik"...30 milyon yolculuk yapılıyor
        ABD'de Filistin kökenli 3 öğrenci vuruldu
        ABD'de Filistin kökenli 3 öğrenci vuruldu

        Benzer Haberler

        Kayseri'de ilçelere 10 ayda 250 bin metrekare kilit parke taşı teslim edild...
        Kayseri'de ilçelere 10 ayda 250 bin metrekare kilit parke taşı teslim edild...
        Kayseri ve Yozgat'ta kar yağışı etkili oluyor
        Kayseri ve Yozgat'ta kar yağışı etkili oluyor
        Yatırım vaadiyle 18 kişiyi 14 milyon TL dolandıran şüpheli yakalandı (2)
        Yatırım vaadiyle 18 kişiyi 14 milyon TL dolandıran şüpheli yakalandı (2)
        2 kardeşin öldürüldüğü kavgada gözaltına alınan 4 şüpheli, adliyede (2)
        2 kardeşin öldürüldüğü kavgada gözaltına alınan 4 şüpheli, adliyede (2)
        Develi Belediye Spor - Galatasaray: 3-2
        Develi Belediye Spor - Galatasaray: 3-2
        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi