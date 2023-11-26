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        Yatırım vaadiyle 18 kişiyi 14 milyon TL dolandıran şüpheli yakalandı (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 21:58 Güncelleme: 26.11.2023 - 21:58
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        Yatırım vaadiyle 18 kişiyi 14 milyon TL dolandıran şüpheli yakalandı (2)
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        ADLİKONTROLŞARTI İLE SALIVERİLDİ

        Kayseri'de, internet bankacılığı üzerinden yatırım yaptığı vaadiyle 18 kişinin, piyasa değeri yaklaşık 14 milyon TL olan altın, döviz ve aracını alarak dolandıran A.S., sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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