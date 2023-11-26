Yatırım vaadiyle 18 kişiyi 14 milyon TL dolandıran şüpheli yakalandı (2)
ADLİKONTROLŞARTI İLE SALIVERİLDİ
Kayseri'de, internet bankacılığı üzerinden yatırım yaptığı vaadiyle 18 kişinin, piyasa değeri yaklaşık 14 milyon TL olan altın, döviz ve aracını alarak dolandıran A.S., sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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