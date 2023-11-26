Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon:DeveliMurat Kocatürk

Hakemler: Zeki Bocutçu, Sema Kayıkçı

Develi Belediyespor: Abdullah Çam, Kemal Kayhan, Cepeda, Yasin Aydın, Muhammet Ertuğrul, Igor (Mustafa Susam, Enes Ali Ay, Onur İrteni, İnovel, Rıfat Kantarcı, Egecan Avcıl)

Galatasaray HDI Sigorta: Kujundzic, Oğuzhan Karasu, Jan Hadrava, Burak Güngör, Jan Zimmermann, Ahmet Tümer (Nikola, Muzaffer Yönet, Aykut Acar, Selim Kalaycı, Onur Günaydı, Çağatay Durmaz)

Setler: 17-25, 25-19, 25-21, 22-25, 15-09

Süre: 133 (23, 28, 34, 29, 19)

KAYSERİ

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