2 kardeşin öldürüldüğü kavgada gözaltına alınan 4 şüpheli, adliyede (2)
3ŞÜPHELİTUTUKLANDI
Kayseri'de 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada Suriye uyruklu Ahmed (29) ile kardeşi Muhammed Alhalaf'ın (26) öldürülmesiyle ilgili soruşturmada gözaltına alınan 4 şüpheli işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından şüpheliden, cinayeti işlediği iddia edilen H.E. ( 21) ile birlikte 3 kişi tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol tedbiri ile salıverildi.
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