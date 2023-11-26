Bakan Özhaseki Kayseri'de temayül yoklamasında konuştu: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "İnsanımıza karşı bizim bir borcumuz olduğuna inanıyoruz. Ekip olarak hep birlikte kol kola girip inşallah geleceği inşa edeceğiz." dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "İnsanımıza karşı bizim bir borcumuz olduğuna inanıyoruz. Ekip olarak hep birlikte kol kola girip inşallah geleceği inşa edeceğiz." dedi.

AK Parti Kayseri İl Başkanlığınca 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri öncesi Kadir Has Kongre Merkezi'nde temayül yoklaması gerçekleştirildi.

Özhaseki, burada yaptığı konuşmada, Kayseri'de 30 yıla yakın belediyecilik serüvenlerinin olduğunu söyledi.

"Kimseyi ayırmayacağız, hizmet edeceğiz, ideolojik belediyecilik asla yapmayacağız, mazeret üretmeyeceğiz." dediklerini anımsatan Özhaseki, "Gece, gündüz demeden deli gibi çalışacağız diye söz verdik. Hemşehrilerimiz bize güvendiler, 3 arkadaşı işbaşına getirdiler. Aradan neredeyse 30 yıla yakın zaman geçti. Çok şükür, bu sözlerimizde durduk. Hiç sözümüzden rücu etmedik. Bizim için esas olan insanımıza hizmet etmek." diye konuştu.

AK Parti olarak hizmet belediyeciliğine öncelik verdiklerini vurgulayan Özhaseki, iktidar olduktan sonra da özellikle marka şehirler sloganıyla devam ettiklerini dile getirdi.

- "Büyük bir mücadele verdik"

Bakan Özhaseki, iktidar olmanın gücü ve verdiği destekle bütün şehirlerde çok büyük projelerin ortaya çıktığına değinerek, şunları kaydetti:

"Eskiden muhalefette olduğumuz dönemlerde, 28 Şubat sürecinde, bizim partimize karşı büyük bir baskı, yıldırma, iş yaptırmama, engel olma gibi müthiş bir çaba vardı karşı tarafta. Şimdi bazen muhalefette olan arkadaşlar, 'AK Partililer bizi engelliyor.' diyorlar. Emin olun gülesim geliyor. Onlar engel görmemişler. Düşünün bütün belediyelerde onlarca müfettiş. Her bir belediye başkanı arkadaşımıza onlarca dava, yüzlerce sene ceza davasına dönüşmüş bir ortam ve daha sonrasında da önünü kesebilmek adına yapmadıkları engelleme neredeyse yoktu. Paralarını kesmeler dahil. Şimdi, asla öyle bir şey yok. O günlerde çok şükür biz büyük bir mücadele verdik. İktidar olduktan sonra da arkamıza aldığımız güçle daha önce hakkımız olan, asla izin alamadığımız ne kadar proje varsa bütün şehirlerde uygulamaya geçtik."

Kayseri'de de raylı sistem ve Yamula Barajı gibi bazı projelerin muhalefette oldukları dönemlerde engellendiğini hatırlatan Özhaseki, iktidarları döneminde ise bu engellerin aşıldığını, bunun yanında stadyum, Erciyes Kayak Merkezi ve Millet Bahçesi gibi projelerin de hayata geçirildiğini anlattı.

Özhaseki, gönül belediyeciliğine önem verdiklerinin altını çizerek, şöyle devam etti:

"Son dönemde çok şükür Cumhurbaşkanı'mızın başlatmış olduğu gönül belediyeciliği sloganıyla da tevazu içerisinde, gayret ederek belediyeciliğe devam ediyoruz. Kolay mı? 30 yıldır belediyecilik serüveni. İnsanlar size güveniyor, destek veriyor, dua ediyor, oy veriyor. Siz çalışıyorsunuz, mahcup etmiyorsunuz, yükünüzün ağırlığını da biliyorsunuz. Elhamdülillah böyle bir ortamda bugünlere kadar geldik."

- "İstişareden çıkan karara hepimiz uyarız"

Temayül yoklaması gibi güzel bir adetlerinin olduğunu dile getiren Özhaseki, sözlerini şöyle tamamladı:

"Daha önce yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı olarak görev yaptığım dönemde de bu temayül yoklamalarını yaptık. Burada sizin görüşlerinizi dikkate alarak, orada doğru biçimde komisyona hep aksettirdik. Şimdiki arkadaşlarımız da aynısını yapacaklardır. Sonra orada anketler var, buna bakılacaktır. Sonra orada teşkilatımızın ileri gelenleri, il teşkilatımız ne diyor, kadın kollarımız ne diyor, gençlik kollarımız ne diyor, buna bakacaklardır. Hepsini bir araya getirerek nihayetinde bir karar verilecektir. Biz inanıyoruz ki bu karar en doğrusu olacak. İstişareden çıkan karara hepimiz uyarız. Bu ülkenin iyiliğine inanmış insanlarız. Bizim tarihe karşı, medeniyetimize karşı bir sorumluluğumuz olduğuna inanıyoruz. İnsanımıza karşı bizim bir borcumuz olduğuna inanıyoruz. Ekip olarak hep birlikte kol kola girip inşallah geleceği inşa edeceğiz."