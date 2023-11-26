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        Bakan Özhaseki: Kol kola girip inşallah geleceği inşa edeceğiz

        ÇEVRE,Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Bizler dava adamıyız. Bizim tarihe ve medeniyetimize karşı sorumluluğumuz, insanımıza karşı ise borcumuzun olduğuna inanıyoruz. Ekip olarak hep birlikte kol kola girip inşallah geleceği inşa edeceğiz" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 17:48 Güncelleme: 26.11.2023 - 17:50
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        Bakan Özhaseki: Kol kola girip inşallah geleceği inşa edeceğiz
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        ÇEVRE,Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Bizler dava adamıyız. Bizim tarihe ve medeniyetimize karşı sorumluluğumuz, insanımıza karşı ise borcumuzun olduğuna inanıyoruz. Ekip olarak hep birlikte kol kola girip inşallah geleceği inşa edeceğiz" dedi.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri ziyaretinin ikinci gününde AK Parti İl Başkanlığı tarafından yapılan temayül yoklamasına katıldı. Bakan Özhaseki burada yaptığı açıklamada, "AK Parti olarak bizler hizmet belediyeciliğini önceledik. İktidar olduktan sonra da özellikle marka şehirler sloganıyla devam ettik. Çünkü iktidar olmanın gücü, onun vermiş olduğu destekle birlikte, bütün şehirlerde çok büyük projeler ortaya çıkmaya başladı. Muhalefette olduğumuz dönemlerde, 28 Şubat sürecinde bizim partimize karşı büyük bir baskı, yıldırma, iş yaptırmama ve engel olma gibi müthiş şekilde bir çaba vardı karşı tarafta. Şimdi muhalefette olan arkadaşlar 'AK Partililer bizi engelliyor' diyorlar. Emin olun söylediklerine gülesim geliyor. Onlar engel görmemişler. Bütün belediyelerimizde onlarca müfettiş vardı. Her bir belediye başkanı arkadaşımıza onlarca dava, yüzlerce sene ceza davasına dönüşmüş bir ortam vardı. Şimdi asla öyle bir şey yok. O günlerde biz büyük bir mücadele verdik. İktidar olduktan sonra da arkamıza aldığımız güçle, şehirde daha önce hakkımız olan ve asla izin alamadığımız ne kadar proje varsa, bütün şehirleri uygulamaya geçtik" diye konuştu.

        'İSTİŞAREDEN ÇIKAN KARARA HEPİMİZ UYARIZ'

        Temayül yoklaması hakkında konuşan Bakan Özhaseki, "Yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı olarak görev yaptığım dönemde de bu temayül yoklamalarını yaptık. Buradan sizin görüşlerinizi dikkate alarak orada doğru biçimde komisyona aksettirdik. Şimdi ki arkadaşlarımızda aynısını yapacaklardır. Sonra anketler var. Buna bakılacak. Teşkilat ileri gelenleri ne diyor? Buna bakacaklar. Hepsini bir araya getirerek nihayetinde bir karar verilecek. Biz inanıyoruz ki bu karar en doğrusu olacaktır. İstişareden çıkan karara hepimiz uyarız. Sonuçlar çıktıktan sonra 'benim canım bunu istemedi', 'ben bu kararı sevmedim' diyen arkadaşımız pek olmaz. Çıkan kararlar ufak tefek de olsa nefsimize ağır gelebilir ama çıkan karara hepimiz rıza gösteririz. Bizler dava adamıyız. Bizim tarihe ve medeniyetimize karşı sorumluluğumuz, insanımıza karşı ise borcumuzun olduğuna inanıyoruz. Ekip olarak hep birlikte kol kola girip inşallah geleceği inşa edeceğiz. Bugün de burada bir şenlik havasında sizlerin gördüğü gibi bu temayül yapıldı. Çıkacak sonuç hayır olur inşallah" ifadelerini kullandı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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