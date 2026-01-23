Kayseri'de kar ve tipi nedeniyle kapanan 155 mahalle yolu ulaşıma açıldı

Kayseri'de kar yağışı ve tipi nedeniyle kırsal kesimlerde kapanan 155 mahalle yolu ulaşıma açıldı.





Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler ve Fen İşleri Daire başkanlıklarının koordinasyonunda, karla mücadele çalışmaları devam ediyor.



Kent merkezi ve kırsalda 421 personel ve 156 aracın yer aldığı çalışmalarda, kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan Pınarbaşı ilçesinde 60, Kocasinan’da 20, Yahyalı’da 15, Tomarza’da 13, Bünyan’da 11, Sarız’da 10, Develi’de 8, Felahiye’de 8, Sarıoğlan’da 5 ve Talas’ta da 5 mahalle yolu ulaşıma açıldı.



Ayrıca, Pınarbaşı’da 96, Sarız’da 27, Bünyan’da 12, Tomarza’da 5, Akkışla’da 4, Kocasinan’da 4, Özvatan’da 3, Sarıoğlan’da 3, Talas’ta 2 ve Yahyalı’da 2 olmak üzere 158 mahalle yolunda ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

