        Kayseri'de kar etkili oluyor

        Kayseri'de kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2026 - 10:18 Güncelleme: 23.01.2026 - 10:18
        Kayseri'de kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.

        Kentte gece başlayan yağış nedeniyle cadde ve sokaklar, parklar, evlerin çatıları ve araçlar beyaza büründü.

        Cumhuriyet Meydanı ve Mimar Sinan Parkın'daki süs havuzları da soğuk hava nedeniyle kısmen buz tuttu.

        Sabah saatlerinde işlerine gitmek isteyen vatandaşlar, kaldırımlarda yürümekte güçlük çekti.

        Bazı vatandaşlar da sabah iş yeri ve araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.

        Karayolları ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri ise yolları açık tutabilmek için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

