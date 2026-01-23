Kayseri'de ulaşıma kar engeli

Kayseri'de yoğun kar yağışı nedeniyle Kayseri-Sivas, Kayseri-Kahramanmaraş ve Pınarbaşı-Gürün kara yolları trafiğe kapatıldı. İl Emniyet Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Kayseri-Sivas, Kayseri-Kahramanmaraş ve Pınarbaşı-Gürün kara yollarında, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle tüm araçların ulaşımına izin verilmiyor. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.