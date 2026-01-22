Habertürk
Habertürk
        Kayseri'de dolandırıcılık operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı

        Kayseri'de dolandırıcılık operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı

        Kayseri'de yatırım vaadiyle bir kişiyi dolandırdıkları tespit edilenlere yönelik operasyonda gözaltına alınan 29 zanlıdan 8'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2026 - 22:54 Güncelleme: 22.01.2026 - 22:54
        Kayseri'de dolandırıcılık operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı
        Kayseri'de yatırım vaadiyle bir kişiyi dolandırdıkları tespit edilenlere yönelik operasyonda gözaltına alınan 29 zanlıdan 8'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir vatandaşın yatırım vaadiyle 756 bin lira dolandırıldığı ihbarı üzerine çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda bir internet sitesinden "görev adı altında yatırım" yöntemiyle dolandırıcılık yapıldığı belirlendi. Türkiye genelinde bu yolla çok sayıda vatandaşın parası alınarak 14 milyon 825 bin 736 lira haksız kazanç elde edildiğini saptandı.

        Teknik ve fiziki takip yapan ekipler, Diyarbakır, İstanbul, Şanlıurfa ve Adıyaman'da 29 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Zanlılara ait adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda banka kartı ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 8'i tutuklandı, 10'u adli kontrol şartıyla, 11'i ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

