Kayseri-Kahramanmaraş kara yolu kar ve tipi nedeniyle ağır taşıt trafiğine kapatıldı

Kayseri-Kahramanmaraş kara yolu, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ağır taşıt trafiğine kapatıldı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kayseri-Kahramanmaraş kara yolunda, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kamyon, tır ve çekici ulaşımına izin verilmiyor. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

