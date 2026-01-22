Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Haberleri

        Kayseri-Kahramanmaraş kara yolu kar ve tipi nedeniyle ağır taşıt trafiğine kapatıldı

        Kayseri-Kahramanmaraş kara yolu, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ağır taşıt trafiğine kapatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2026 - 17:11 Güncelleme: 22.01.2026 - 17:11
        Kayseri-Kahramanmaraş kara yolu kar ve tipi nedeniyle ağır taşıt trafiğine kapatıldı
        Kayseri-Kahramanmaraş kara yolu, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ağır taşıt trafiğine kapatıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kayseri-Kahramanmaraş kara yolunda, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kamyon, tır ve çekici ulaşımına izin verilmiyor.

        Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

