Develi Belediye Spor - Galatasaray: 3-2

SALON:MuratKocatürk

HAKEMLER: Zeki Bocutçu, Sema Kayıkçı

DEVELİ BELEDİYE SPOR: Abdullah Çam, Kemal Kayhan, Cepeda, Yasin Aydın, Muhammet Ertuğrul, İgor, (L) Durmuş Metin ( Mustafa Susam, Enes Ali, Onur İrteni, İnovel, Rıfat Kantarcı, Egecan Avcıl, Burak Çevik)

GALATASARAY: Kujundzic, Oğuzhan Karasu, Hadrava, Ahmet Tümer, Burak Güngör, Zimmermann (L) Beytullah Hatipoğlu (Mijailovic, Muzaffer Yönet, Aykut Acar, Selim Kalaycı, Onur Günaydı, Ozan Ataseven, Çağatay Durmaz)

SETLER: 17-25, 25-19, 25-21, 22-25, 15-9

SÜRE: 133 dakika

Efeler Ligi'nin 9´uncu haftasında Develi Belediye Spor, sahasında ağırladığı Galatasaray´ı 3-2´lik skorla mağlup etti.

DHA-Spor - Türkiye-Kayseri - İlyas KAPLAN

2023-11-26 19:57:23

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