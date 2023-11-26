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        Develi Belediye Spor - Galatasaray: 3-2

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 19:58 Güncelleme: 26.11.2023 - 20:00
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        Develi Belediye Spor - Galatasaray: 3-2
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        SALON:MuratKocatürk

        HAKEMLER: Zeki Bocutçu, Sema Kayıkçı

        DEVELİ BELEDİYE SPOR: Abdullah Çam, Kemal Kayhan, Cepeda, Yasin Aydın, Muhammet Ertuğrul, İgor, (L) Durmuş Metin ( Mustafa Susam, Enes Ali, Onur İrteni, İnovel, Rıfat Kantarcı, Egecan Avcıl, Burak Çevik)

        GALATASARAY: Kujundzic, Oğuzhan Karasu, Hadrava, Ahmet Tümer, Burak Güngör, Zimmermann (L) Beytullah Hatipoğlu (Mijailovic, Muzaffer Yönet, Aykut Acar, Selim Kalaycı, Onur Günaydı, Ozan Ataseven, Çağatay Durmaz)

        SETLER: 17-25, 25-19, 25-21, 22-25, 15-9

        SÜRE: 133 dakika

        Efeler Ligi'nin 9´uncu haftasında Develi Belediye Spor, sahasında ağırladığı Galatasaray´ı 3-2´lik skorla mağlup etti.

        DHA-Spor - Türkiye-Kayseri - İlyas KAPLAN

        2023-11-26 19:57:23

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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