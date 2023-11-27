Kayseri'de ilçelere 10 ayda 250 bin metrekare kilit parke taşı teslim edildi Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 10 ayda ilçe belediyelerine 250 bin metrekare kilit parke taşının teslimatını yaptı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 10 ayda ilçe belediyelerine 250 bin metrekare kilit parke taşının teslimatını yaptı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 10 ayda 25 milyon lira maliyetle üretilen kilit parkeler, kırsal mahallelerinin ihtiyacını karşılamak amacıyla belediyelere teslim edildi.

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, 2023 yılı için Tomarza Gülveren Şantiyesi'nden 250 bin metrekare kilit beton parke taşı gönderildi.