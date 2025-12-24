Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kocasinan Belediyesi 8 yılda 1085 kilometre yol yaptı

        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 8 yılda 1 milyon 275 bin ton asfalt serimi gerçekleştirdiklerini ve 1085 kilometre yol yaptıklarını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2025 - 12:47 Güncelleme: 24.12.2025 - 12:52
        Kocasinan Belediyesi 8 yılda 1085 kilometre yol yaptı
        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 8 yılda 1 milyon 275 bin ton asfalt serimi gerçekleştirdiklerini ve 1085 kilometre yol yaptıklarını bildirdi.

        Çolakbayrakdar, yazılı açıklamasında, daha geniş ve konforlu yollar yaparak şehrin alt ve üst yapısını geleceğe hazırladıklarını ifade etti.

        Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin mevsim şartları elverdiğince ilçede yol yapımı ve asfalt serimi gerçekleştirdiğini belirten Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

        "Bu kapsamda bu yıl 135 bin ton asfalt sererek, 115 kilometre yol yaptık. 8 yılda 1 milyon 275 bin ton asfalt serimi gerçekleştirdik ve 1085 kilometre yol yaptık. Özellikle asfalt plenti ve agrega üretim tesisimiz Kocasinan'a ciddi manada tasarruf imkanı sağlıyor. Kendi öz kaynaklarımızla üretim yaptığımız için asfalt plentimizle rekor tasarruf sağlıyoruz. Bütün çalışmalarımızın güzel ilçemiz Kocasinan'da yaşayan hemşehrilerime hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum."

