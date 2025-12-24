Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de çevre kirliliğini önlemek için belediyeden kombi desteği

        Kayseri Büyükşehir Belediyesinin çevre kirliliğiyle mücadele kapsamında hayata geçirdiği "Tesisat Sizden, Kombi Bizden Projesi"nde 2026 yılı başvuruları başladı.

        Anadolu Ajansı
        24.12.2025 - 13:37
        Kayseri'de çevre kirliliğini önlemek için belediyeden kombi desteği
        Kayseri Büyükşehir Belediyesinin çevre kirliliğiyle mücadele kapsamında hayata geçirdiği "Tesisat Sizden, Kombi Bizden Projesi"nde 2026 yılı başvuruları başladı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, proje ile üç merkez ilçede katı yakıttan doğal gaza geçiş hedefleniyor.

        Kocasinan, Melikgazi ve Talas ilçelerinde katı yakıt kullanan hanelerin doğal gaza geçişinin teşvik edildiği projede, tesisat işlemlerini tamamlayan vatandaşlara Büyükşehir Belediyesi tarafından kombi desteği sağlanıyor.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının destekleriyle yürütülen projeyle, özellikle kış aylarında artan hava kirliliğinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

        Doğal gaz kullanımının yaygınlaştırılmasıyla hem çevre korunuyor hem de vatandaşların yaşam konforu arttırılıyor.

        Projeden faydalanmak isteyen vatandaşlar, başvurularını Büyükşehir Belediyesinin resmi başvuru sistemi üzerinden yapabilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

