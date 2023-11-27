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        Kayseri ve Yozgat'ta kar yağışı etkili oluyor

        Kayseri ve Yozgat'ta kar nedeniyle kent merkezleri ve yüksek kesimler beyaza büründü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 09:40 Güncelleme: 27.11.2023 - 09:40
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        Kayseri ve Yozgat'ta kar yağışı etkili oluyor
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        Kayseri ve Yozgat'ta kar nedeniyle kent merkezleri ve yüksek kesimler beyaza büründü.

        Kayseri'de akşam saatlerinde hava sıcaklığı gece sıfırın altında 5 dereceye kadar düştü.

        Merkezde etkili olan sağanak, daha sonra yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

        Kar yağışının ardından kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı.

        Gece saatlerinden itibaren 3 bin 917 metre rakımlı Erciyes Dağı'nın yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı, kayak merkezinde de etkili oldu.

        - Yozgat

        Yozgat'ta da sağanak, gece yerini kara bıraktı.

        Yüksek kesimler, çatılar ve araçların üzeri kar yağışıyla beyaza büründü.

        Vatandaşlardan Rasim Demirkapak, doğanın suya ihtiyacı olduğunu belirterek, kar yağışını beklediklerini söyledi.

        Dün yağan yağmurun ardından karın etkili olduğunu ifade eden Demirkapak, "Kar yağışı yeterli değil ama bu başlangıç. İnşallah devamı gelir. Eskiden kente bir metre kar yağardı, inşallah o günleri yine görürüz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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