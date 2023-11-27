Kayseri OSB'de çamur yıkama tesisi için fizibilite çalışması başlatıldı Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) atık su arıtma tesisinden çıkan çamurun yakılarak bertaraf edilip enerji elde edilmesi için fizibilite çalışması başlattı.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) atık su arıtma tesisinden çıkan çamurun yakılarak bertaraf edilip enerji elde edilmesi için fizibilite çalışması başlattı.

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, OSB Atıksu Arıtma Tesisi'nde elde edilen sanayi kaynaklı atıkların doğaya zarar vermemesi için yapılan çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti.

Çevre yönetiminin önemli olduğunu vurgulayan Yalçın, şunları kaydetti:

"Bölgemizde oluşan atık su arıtma kaynaklı çamurlarının çevresel ve ekonomik etkileri dikkate alınarak en uygun şekilde bertaraf edilmesi bizim için önem arz etmektedir. Çamur bertarafı için en uygun yöntem olarak görülen yakma teknolojisi günümüzde AB ülkelerinde, Japonya ve ABD'de en çok kullanılan uygulamadır. Çamur yakma tesislerinin ileri teknoloji ile emisyon kontrol uygulamalarına sahip olması, çevresel hassasiyetleri daha kolay karşılayabilmektedir. Kurmayı düşündüğümüz çamur yakma tesisinin düşük maliyetli olması ve rantabl şekilde çalışması için görüşmelerimiz ve araştırmalarımız sürüyor."

Bu tür tesise sahip olan Türkiye'deki OSB'lerle tesis kurulum uygulaması ve işletme çalışmalarına ilişkin fikir alışverişinde bulunduklarını aktaran Yalçın, "Ayrıca ziyaretler gerçekleştirerek, kurulmuş bulunan tesislerin çalışma prensiplerine ilişkin detaylı gözlemler yapıyoruz. Araştırma ve incelemeye dönük ziyaretlerimizi sürdürmeyi ve danışmanlık hizmeti alımını da planlıyoruz." ifadelerini kullandı.