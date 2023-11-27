Kayseri'de kar nedeniyle kapanan 32 mahalle yolu ulaşıma açıldı
Kayseri'de kar yağışı nedeniyle 5 ilçede kapanan 32 mahalle yolu ulaşıma açıldı.
Kayseri'de kar yağışı nedeniyle 5 ilçede kapanan 32 mahalle yolu ulaşıma açıldı.
Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, merkez ve ilçelerde toplam 59 araç ve 7 ekip, kar yağışından dolayı nedeniyle kapanan yolları açmak için mesai harcadı.
Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, Akkışla'da 3, Bünyan'da 6, Pınarbaşı'nda 12, Sarıoğlan'da 2 ve Sarız'da 9 olmak üzere toplam 32 mahalledeki 256 kilometrelik yolu ulaşıma açtı.
Çalışmalarda 512 kilometrelik yol katedildi.
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