Kayseri'de kar nedeniyle kapanan 32 mahalle yolu ulaşıma açıldı

Kayseri'de kar yağışı nedeniyle 5 ilçede kapanan 32 mahalle yolu ulaşıma açıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, merkez ve ilçelerde toplam 59 araç ve 7 ekip, kar yağışından dolayı nedeniyle kapanan yolları açmak için mesai harcadı.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, Akkışla'da 3, Bünyan'da 6, Pınarbaşı'nda 12, Sarıoğlan'da 2 ve Sarız'da 9 olmak üzere toplam 32 mahalledeki 256 kilometrelik yolu ulaşıma açtı.

Çalışmalarda 512 kilometrelik yol katedildi.