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        Kayseri'de kar nedeniyle kapanan 32 mahalle yolu ulaşıma açıldı

        Kayseri'de kar yağışı nedeniyle 5 ilçede kapanan 32 mahalle yolu ulaşıma açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 13:54 Güncelleme: 27.11.2023 - 13:56
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        Kayseri'de kar nedeniyle kapanan 32 mahalle yolu ulaşıma açıldı
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        Kayseri'de kar yağışı nedeniyle 5 ilçede kapanan 32 mahalle yolu ulaşıma açıldı.

        Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, merkez ve ilçelerde toplam 59 araç ve 7 ekip, kar yağışından dolayı nedeniyle kapanan yolları açmak için mesai harcadı.

        Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, Akkışla'da 3, Bünyan'da 6, Pınarbaşı'nda 12, Sarıoğlan'da 2 ve Sarız'da 9 olmak üzere toplam 32 mahalledeki 256 kilometrelik yolu ulaşıma açtı.

        Çalışmalarda 512 kilometrelik yol katedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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