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        Kayseri'den kısa kısa

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) iş birliği ile "Mustafa Asım Köksal'ın Şahsiyeti ve İlmi Kişiliği" konulu panel düzenleyecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 13:42 Güncelleme: 27.11.2023 - 13:42
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        Kayseri'den kısa kısa
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) iş birliği ile "Mustafa Asım Köksal'ın Şahsiyeti ve İlmi Kişiliği" konulu panel düzenleyecek.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayserili İslam tarihi yazarı, şair ve mutasavvıf Mustafa Asım Köksal'ın ölüm yıl dönümü dolayısıyla "Mustafa Asım Köksal'ın Şahsiyeti ve İlmi Kişiliği" konulu panel gerçekleştirilecek.

        Panel, yarın saat 14.00'te Sabancı Kültür Merkezi'nde düzenlenecek.

        - Kocasinan'da sahipsiz hayvanlar için yemleme yapılıyor

        Kocasinan Belediyesi, soğuk havalar nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sahipsiz ve yaban hayvanları için yemleme yapıyor.

        Belediyenin Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin muhtelif yerlerinde bulunan 91 besleme noktasına haftada 5 kez düzenli olarak yem bırakıyor.

        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, kış mevsimi boyunca besleme noktalarına 18 ton yem bırakmayı hedeflediklerini belirtti.

        Doğadaki tüm canlılara karşı sorumluluklarının olduğunu aktaran Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

        "Küçük dostlar diye tabir ettiğimiz sokak hayvanlarına 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet veriyoruz. Beslenme noktaları ve Küçük Dostlar Ambulansı aracı hizmetlerimizin yanı sıra şehrimizdeki tüm canlıların yaşam şartlarını daha da iyileştirmek için çeşitli çalışmalar yürütüyoruz. Kocasinan Belediyesi olarak ilçenin muhtelif yerlerine beslenme noktaları yerleştirerek, sokak hayvanları ve doğadaki canlıların su ve mama ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Ekolojik dengenin ve şehrimizin doğal güzelliklerinin korunması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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