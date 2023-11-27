Kayseri'de öğrenciler 7,5 milyon yıllık fosil sergisini gezdi Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından kazı çalışmaları desteklenen 7,5 milyon yıllık fosil sergisi öğrenciler tarafından gezildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından kazı çalışmaları desteklenen 7,5 milyon yıllık fosil sergisi öğrenciler tarafından gezildi.

Belediyeden yapılan yazıl açıklamaya göre, çocuklar Büyükşehir Belediyesi fuaye alanında sergilenen 7,5 milyon yıllık fosilleri gezdi.

Sergiyi gezen çocuklarla bir araya gelerek sorularını cevaplayan Büyükkılıç, çocuklara Kayserispor forması da hediye etti.

Öğrencilerden Defne Dinç, fosilleri çok merak ettiğini, Kayseri'de çok sayıda fosil olduğunu bilmediğini belirtti.

Elif Sara da Kayseri'de fillerin yaşadığını öğrenince çok şaşırdığını kaydetti.