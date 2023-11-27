Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de öğrenciler 7,5 milyon yıllık fosil sergisini gezdi

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından kazı çalışmaları desteklenen 7,5 milyon yıllık fosil sergisi öğrenciler tarafından gezildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 14:47 Güncelleme: 27.11.2023 - 14:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de öğrenciler 7,5 milyon yıllık fosil sergisini gezdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından kazı çalışmaları desteklenen 7,5 milyon yıllık fosil sergisi öğrenciler tarafından gezildi.

        Belediyeden yapılan yazıl açıklamaya göre, çocuklar Büyükşehir Belediyesi fuaye alanında sergilenen 7,5 milyon yıllık fosilleri gezdi.

        Sergiyi gezen çocuklarla bir araya gelerek sorularını cevaplayan Büyükkılıç, çocuklara Kayserispor forması da hediye etti.

        Öğrencilerden Defne Dinç, fosilleri çok merak ettiğini, Kayseri'de çok sayıda fosil olduğunu bilmediğini belirtti.

        Elif Sara da Kayseri'de fillerin yaşadığını öğrenince çok şaşırdığını kaydetti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        TikTok'ta göğüs dekoltesi vermişti! Müstehcenlikten gözaltında!
        TikTok'ta göğüs dekoltesi vermişti! Müstehcenlikten gözaltında!
        Yılın dolandırıcılık davası
        Yılın dolandırıcılık davası
        "Son 20 yılda bu kuvvette bir fırtına esmedi!"
        "Son 20 yılda bu kuvvette bir fırtına esmedi!"
        Gürültü katliamında 72 yaşındaki caniden kan donduran sözler!
        Gürültü katliamında 72 yaşındaki caniden kan donduran sözler!
        Meteoroloji'den yeni uyarı! Sağanak ve fırtına devam ediyor
        Meteoroloji'den yeni uyarı! Sağanak ve fırtına devam ediyor
        3 bin 200 yıllık alanda beyin ameliyatı izleri!
        3 bin 200 yıllık alanda beyin ameliyatı izleri!
        Penaltı var mı yok mu?
        Penaltı var mı yok mu?
        "İnanılmaz bir deneyimdi"
        "İnanılmaz bir deneyimdi"
        "Beşiktaş'ı yarışa ortak eder"
        "Beşiktaş'ı yarışa ortak eder"
        Netanyahu Gazze'nin kuzeyine gitti: İnsani ara uzatılacak mı?
        Netanyahu Gazze'nin kuzeyine gitti: İnsani ara uzatılacak mı?
        "15 dakika yetti"
        "15 dakika yetti"
        Havada 2003 kokusu var
        Havada 2003 kokusu var
        "İlişki istemiyorum çünkü…"
        "İlişki istemiyorum çünkü…"
        İstanbul'a güzel haber! İşte barajlarda son durum!
        İstanbul'a güzel haber! İşte barajlarda son durum!
        Sakatlığın normal süresi 3 hafta!
        Sakatlığın normal süresi 3 hafta!
        Hangi prim borcu silinecek?
        Hangi prim borcu silinecek?
        Cadde üzerinde beklediler! 17 kurşun!
        Cadde üzerinde beklediler! 17 kurşun!
        Belçika'da 30'a yakın okulda bomba ihbarı
        Belçika'da 30'a yakın okulda bomba ihbarı
        Elektrikli otomobile geçişte yeni trend
        Elektrikli otomobile geçişte yeni trend
        Gram altın haftaya rekorla başladı
        Gram altın haftaya rekorla başladı

        Benzer Haberler

        Kayseri'de karısını öldürmekle suçlanan sanığın beraat kararı istinafça huk...
        Kayseri'de karısını öldürmekle suçlanan sanığın beraat kararı istinafça huk...
        Kayseri'de kar nedeniyle kapanan 32 mahalle yolu ulaşıma açıldı
        Kayseri'de kar nedeniyle kapanan 32 mahalle yolu ulaşıma açıldı
        Kayseri'den kısa kısa
        Kayseri'den kısa kısa
        Kayseri OSB'de çamur yıkama tesisi için fizibilite çalışması başlatıldı
        Kayseri OSB'de çamur yıkama tesisi için fizibilite çalışması başlatıldı
        11'inci kattan düşen eşin ölümünde sanığa beraat onandı
        11'inci kattan düşen eşin ölümünde sanığa beraat onandı
        Kayseri'de ilçelere 10 ayda 250 bin metrekare kilit parke taşı teslim edild...
        Kayseri'de ilçelere 10 ayda 250 bin metrekare kilit parke taşı teslim edild...