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        AK Parti Kayseri İl Başkanlığında "nöbetçi vekil" uygulaması devam ediyor

        AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, "nöbetçi vekil" uygulaması kapsamında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 16:23 Güncelleme: 27.11.2023 - 16:30
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        AK Parti Kayseri İl Başkanlığında "nöbetçi vekil" uygulaması devam ediyor
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        AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, "nöbetçi vekil" uygulaması kapsamında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Böhürler, AK Parti Kayseri İl Başkanlığı'nda gerçekleştirilen programda, yerel seçimlerin "Türkiye Yüzyılı" iddiasının gerçekleşmesi için bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

        Yerel seçimler öncesinde temayül yoklaması yaptıklarını anımsatan Böhürler, adayları sadece tek bir faktöre göre tespit etmediklerini dile getirdi.

        Böhürler, temayül yoklamasının 81 ilde aynı anda gerçekleştiğini belirterek, şunları kaydetti:

        "Bu oylamalar genel merkeze gitti. Orada rakamlar önce Cumhurbaşkanımızın ve partimizin üst düzey temsilcilerinin önüne gelecek. Ardından bu bir kanaat oluşacak ve onun üzerine bir takım anketlerimiz gelecek. Aday adaylarımızla kurulan komisyonlarda yüz yüze görüşmeler, mülakatlar ve daha sonra da bir karar ortaya çıkacak."

        Böhürler, Gazze'de barışın sağlanması için de çaba sarf ettiklerini sözlerine ekledi.

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