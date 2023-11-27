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        Yerli mobilya markası, Kayseri´de 150 engelliye akülü araç bağışladı 

        Kayseri Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi´nin "Emniyetle Engelsiz Yarınlar" projesine destek sağlayan Ceha Büro Mobilyaları, 150 engelliye akülü araç bağışladığını açıkladı.  

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 20:08 Güncelleme: 27.11.2023 - 20:08
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        Yerli mobilya markası, Kayseri´de 150 engelliye akülü araç bağışladı 
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        Kayseri Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi´nin "Emniyetle Engelsiz Yarınlar" projesine destek sağlayan Ceha Büro Mobilyaları, 150 engelliye akülü araç bağışladığını açıkladı.  

        Ceha Büro Mobilyaları, Kayseri Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi´nin ilkini 2017´de yaptığı "Emniyetle Engelsiz Yarınlar" projesine ortak oldu. Bu kapsamda kurayla belirlenen 150 engelli vatandaşa akülü araç hediye ederek yüzlerini güldürdü. Ceha Büro Mobilyaları Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Şen, bugüne kadar engellilere bağışladıkları toplam akülü araç sayısının bin 500´e yaklaştığını söyledi.  

        "HER BİR VATANDAŞIMIZIN YÜZÜNÜN GÜLECEĞİNE İNANIYORUZ" 

        Proje doğrultusunda 23 Kasım´da düzenlenen akülü araç dağıtım programında konuşan Kayseri İl Emniyet Müdürü Kâmil Karabörk, konuya dair şu açıklamada bulundu:  

        "Engelli vatandaşlarımızın kendilerini daha özgür hissetmelerinin yanı sıra, sosyal hayat içindeki varlıklarına katkıda bulunmak için bu yılki projemizde kendilerine 150 akülü araç hediye ediyoruz. Bugüne kadar 714 engelliye elektrikli sandalye armağan ettiğimiz projemizle birlikte engeller kalktıkça, her bir vatandaşımızın yüzünün güleceğine inanıyoruz. Hayırsever iş insanı, Ceha Büro Mobilyaları Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Şen başta olmak üzere, projemizi maddi ya da manevi açıdan destekleyen herkese teşekkür ediyoruz."

        DHA-Genel - Türkiye-Kayseri -

        2023-11-27 20:01:07

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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