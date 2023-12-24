Başkan Palancıoğlu, yapımı devam eden sosyal tesisi inceledi Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kıranardı Mahallesi'nde yapımı devam eden çok amaçlı sosyal tesisteki çalışmaları inceledi.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kıranardı Mahallesi'nde yapımı devam eden çok amaçlı sosyal tesisteki çalışmaları inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Palancıoğlu, içinde MELMEK sınıfları, aile sağlığı merkezi ve Akıl Küpü Kütüphanesi'nin yer alacağı çok amaçlı sosyal tesisin yapım çalışmalarını inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

Palancıoğlu, sosyal ve sağlık alanındaki ihtiyaçları gidermiş olacaklarını belirterek, "Mahalle sakinlerine çok faydalı olacak güzel bir tesisi hayata geçiriyoruz. Böyle bir tesis, mahallemiz tarafından uzun zamandır isteniyordu. Böylece bu güzel tesisi de buraya kazandırmış oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Palancıoğlu, çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını belirtti.