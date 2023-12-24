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        Kocasinan Belediyesi 5 yılda 27 taksi durağını yeniledi

        Kocasinan Belediyesi, 5 yılda 27 taksi durağını modern hale getirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 11:10 Güncelleme: 24.12.2023 - 11:18
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        Kocasinan Belediyesi 5 yılda 27 taksi durağını yeniledi
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        Kocasinan Belediyesi, 5 yılda 27 taksi durağını modern hale getirdi.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, çalışmalarla taksici esnafının hizmet standardı yükseltiliyor.

        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yenilenen taksi duraklarıyla ilçenin estetik görüntüsüne katkı sağladıklarını belirtti.

        Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

        "Duraklarda yanmaz özelliği ve ısı yalıtım oranı yüksek olması nedeniyle yaygın olarak tercih edilen taşyünü mantolama kullanılmıştır. İç cephesinde kompakt laminat sistemiyle en üst seviyede teknoloji barındıran, ekstra hijyen sağlayan malzemeler kullanılan taksi duraklarının dış cephesinde ise sağlık açısından en çok tercih edilen ve şık görüntü sağlayan alüminyum kompakt laminat ürünler tercih edilmiştir. Esnafımıza ve vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun."

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        Galeri

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