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        Atletizm sporcularının başarısı Yeşilhisar'ı gururlandırdı

        Yeşilhisarlı atletizm sporcuları Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen yarışmada çeşitli dereceler aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 17:13 Güncelleme: 23.12.2023 - 17:13
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        Atletizm sporcularının başarısı Yeşilhisar'ı gururlandırdı
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        Yeşilhisarlı atletizm sporcuları Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen yarışmada çeşitli dereceler aldı.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Heyeti Temsiliye Reisi sıfatıyla Kayseri'ye gelişinin 104. yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen Atletizm Kros Yarışları'na Yeşilhisarlı sporcular da katıldı.

        Yeşilhisar Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü atletizm takımı küçük erkeklerde il birincisi, yıldız kızlarda il üçüncüsü oldu.

        Ferdi sıralamada ise Buse Yağcıoğlu ile Ahmet Kerem Kömürcü de il üçüncülüğünü elde etti.

        Dereceye giren öğrencilerden bazılarının Siirt'te yapılacak Türkiye Kros Şampiyonası ve 7 Ocak'ta Mersin'de düzenlenecek Okullar Arası Kros Atletizm Yarışması'na katılmaya hak kazandıkları belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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