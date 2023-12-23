Alçak saldırı sonrası siyasilerden peş peşe başsağlığı mesajları

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 6 askerin şehit olduğu, 1 askerin yaralandığını açıkladı. Siyasilerden başsağlığı mesajları peş peşe geldi.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ'DAN TAZİYE

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Yaralı Mehmetçiğimize de Rabb'imden şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerine yer verdi.

İLETİŞİM BAŞKANI FAHRETTİN ALTUN

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler için başsağlığı diledi.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Pençe Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle girilen çatışma sonucu şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Şehitlerimizin ailelerine, sevdiklerine ve tüm milletimize başsağlığı dileklerimi iletiyorum.

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Unutulmamalıdır ki hiçbir hain saldırı Türkiye'nin birliğini ve beraberliğini sarsamayacak, teröristlerin ve hamilerinin karanlık planları ülkemizin iradesini ve kararlılığını aşamayacaktır. Türkiye olarak hem sınırlarımız içinde hem de dışında terörün her türlüsüne karşı mücadelemize azim ve cesaretle devam edeceğiz."

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA

Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada altı kahraman evladımız şehit oldu, çatışmada yaralanan Mehmetçiklerimiz var. Aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz. Şehitlerimizin mekânı cennet olsun.

ULAŞIRMA VE ALTYAPI BAKANI ABDULKADİR URALOĞLU

Acımız büyük...

Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde çıkan çatışmada şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet; kederli ailelerine, milletimize başsağlığı, yaralımıza da acil şifalar diliyorum.

AİLE SOSYAL HİZMETLER BAKANI MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ

Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabır diliyorum. Yaralı Mehmetçiğimizin bir an evvel sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum. Terörle mücadelemiz bu topraklardaki son terörist bertaraf edilinceye kadar kararlılıkla devam edecek. Başımız sağ olsun

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ADALET BAKANI YILMAZ TUNÇ

Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bölücü terör örgütü ile çıkan çatışma sonucu şehit olan askerlerimizin haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet; kederli ailelerine sabır, yaralı askerlerimize de acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin mekânları cennet, makamları âli olsun inşallah. Aziz milletimizin başı sağ olsun

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI VEDAT IŞIKHAN

Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bölücü terör örgütü ile çıkan çatışma sonucu şehit olan askerlerimizin haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet; kederli ailelerine sabır, yaralı askerlerimize de acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin mekânları cennet, makamları âli olsun inşallah. Aziz milletimizin başı sağ olsun.

İYİ PARTİ GENEL BAŞKANI MERAL AKŞENER

Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada altı kahraman evladımız şehit oldu, çatışmada yaralanan Mehmetçiklerimiz var. Aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz. Şehitlerimizin mekânı cennet olsun.