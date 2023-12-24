Londra'da Banksy'nin sokaktaki eserini kaçıran kişi yakalandı

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Açıklamada, konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğü, trafik güvenliği için yeni tabelanın takıldığı da ifade edildi.

Sosyal medya kullanıcıları, İsrail'in Batı Şeria'da oluşturduğu güvenlik duvarları ve Gazze'de de eserler veren sokak sanatçısının son eserinin Gazze'de ateşkes mesajı verdiği yorumunu yaptı.