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        Haberler Dünya Netanyahu'nun, Biden'dan Gazzelileri alması için Mısır'a baskı yapmasını istediği iddia edildi

        Netanyahu'nun, Biden'dan Gazzelileri alması için Mısır'a baskı yapmasını istediği iddia edildi

        7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmaları sürerken Washington Post'ta yer alan haberde, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ABD Başkanı Biden'a Gazze'deki halkın bir kısmını alması için Mısır'a baskı yapmasını istediği iddia edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 09:21 Güncelleme: 24.12.2023 - 09:21
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        Netanyahu'dan Biden'a "baskı yap" talebi
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        The Washington Post Gazetesi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ABD Başkanı Joe Biden'dan, 7 Ekim sonrasındaki saldırıları sırasında Gazze'deki halkın bir kısmını alması için Mısır'a baskı yapmasını istediğini iddia etti.

        Gazetenin, konu hakkında bilgi sahibi, ismi açıklanmayan diplomatlara dayandırdığı haberinde, Netanyahu'nun, 7 Ekim sonrası saldırıları boyunca halkı Gazze dışına gönderme planını Biden'a ilettiği kaydedildi.

        Bu kapsamda, Netanyahu'nun, Biden'dan Gazzelilerin bir kısmını alması için Mısır'a baskı yapmasını istediği belirtildi.

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        Başkan Biden'ın ise Netanyahu'ya, Mısır'ın "bunu bir seçenek olarak görmediği" cevabını ilettiği ifade edildi.

        Öte yandan, haberde, Netanyahu'nun, Gazze halkının başka bir yere sevk edilmesi teklifini Tel Aviv'i ziyaret eden İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a da yaptığı, ancak bu önerinin kabul edilmediği vurgulandı.

        TEL AVİV İLE WASHİNGTON ARASINDA GÖRÜŞ AYRILIĞI

        Haberde, ayrıca, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının ardından bölgenin geleceğine dair Tel Aviv ve Washington arasında görüş farklılığı bulunduğuna da dikkat çekildi.

        Biden yönetiminin, Netanyahu'ya, Filistinlilerin bölgedeki çatışmaların ardından dönmesi fikrini kabul ettirmeye çalıştığına işaret edilen haberde, İsrail Başbakanının ise bu teklife sıcak bakmadığı ve "süresiz işgal" düşüncesini dillendirdiği aktarıldı.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #ABD
        #israil
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