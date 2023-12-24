Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        "Yeni Çağ Yapay Zeka, Yazılım ve Teknoloji Buluşmaları" Kayseri'de yapıldı

        Kayseri Ticaret Odası (KTO) ile Türkiye Bilişim Derneği (TDB) Kayseri Şubesi işbirliğiyle "Yeni Çağ Yapay Zeka, Yazılım ve Teknoloji Buluşmaları" etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 13:43 Güncelleme: 24.12.2023 - 14:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Yeni Çağ Yapay Zeka, Yazılım ve Teknoloji Buluşmaları" Kayseri'de yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri Ticaret Odası (KTO) ile Türkiye Bilişim Derneği (TDB) Kayseri Şubesi işbirliğiyle "Yeni Çağ Yapay Zeka, Yazılım ve Teknoloji Buluşmaları" etkinliği düzenlendi.

        KTO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Rifat Hisarcıklıoğlu Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe KTO Başkanı Ömer Gülsoy, TBD Kayseri Şube Başkanı Osman Yıldırım, dernek üyeleri, bilişim sektöründe çalışan yazılımcılar ile çok sayıda üniversite ve lise öğrencisi katıldı.

        Etkinlikte konuşan Gülsoy, yeni dünya düzenine uyum sağlamanın ve hayatta kalmanın yolunun, teknolojiyi hayata entegre etmek ve tüketim ihtiyaçlarına duyarlı olmaktan geçtiğini belirtti.

        Dünyada hızla büyüyen şirketlerin büyük bir çoğunluğunun e-ticaret yolunu seçtiğini aktaran Gülsoy, KOBİ'lerin e-ihracatta kendilerini geliştirmeleri için çalıştıklarını vurguladı.

        Yıldırım ise "Biz bu yola çıkarken Kayseri'nin de teknolojide var olduğunu, iyi bir şeyler yaptığını göstermek istiyorduk. Kayseri teknolojide var, bundan sonra adını daha da çok duyuracak. Bugün yaptıklarımız, yarını etkileyecek. Güzel dönüş sağlayacak. Bunların adımlarını atıyoruz. Bunlar daha başlangıç. Kayseri’nin ismini daha çok duyuracağız." ifadelerini kullandı.

        Sektörün önemli isimlerinin bir araya getirildiği etkinlikte, Mert Çobanov, Damla Dokuzoğlu, Ecehan Yıldırım ile Prof. Dr. Derviş Karaboğa yapay zeka ve yazılım geliştirme konularında deneyimlerini paylaştı.

        Etkinlik, soru cevap bölümünün ardından sona erdi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        "Hiperaktif" tanısıyla muaythaiye yönlendirilen Ezgi sağlığına kavuştu, baş...
        "Hiperaktif" tanısıyla muaythaiye yönlendirilen Ezgi sağlığına kavuştu, baş...
        Kayseri Büyükşehir kütüphanelerini 4,5 yılda 7 milyon 451 bin kitapsever zi...
        Kayseri Büyükşehir kütüphanelerini 4,5 yılda 7 milyon 451 bin kitapsever zi...
        Çocuklardaki viral enfeksiyonlarda "antibiyotikte ısrarcı olunmamalı" uyarı...
        Çocuklardaki viral enfeksiyonlarda "antibiyotikte ısrarcı olunmamalı" uyarı...
        Kocasinan Belediyesi 5 yılda 27 taksi durağını yeniledi
        Kocasinan Belediyesi 5 yılda 27 taksi durağını yeniledi
        3D yazıcı ile modellenen 'simülatör inek' üretildi
        3D yazıcı ile modellenen 'simülatör inek' üretildi
        Kayseri'de Filistin'e destek yürüyüşü ve şehitleri anma programı
        Kayseri'de Filistin'e destek yürüyüşü ve şehitleri anma programı