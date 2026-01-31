Habertürk
        Kayseri Haberleri

        Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, 1. Kayseri Mobilya Fuarı'nın açılış törenine katıldı

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 1. Kayseri Mobilya Fuarı'nın açılış törenine katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2026 - 16:28 Güncelleme: 31.01.2026 - 16:28
        Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, 1. Kayseri Mobilya Fuarı'nın açılış törenine katıldı
        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 1. Kayseri Mobilya Fuarı'nın açılış törenine katıldı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Organize Sanayi Bölgesi Uluslararası Fuar Merkezi'ndeki açılış törenine, Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri milletvekilleri Hulusi Akar, Ayşe Böhürler ve Dursun Ataş, CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, ilçe belediye başkanları ve kent protokolü katıldı.

        Burada konuşan Büyükkılıç, Kayseri'nin güçlü üretim altyapısı ve ihracat refleksiyle şekillenen organizasyonda, 123 katılımcı firma ile estetikle kalitenin, ustalıkla yeniliğin bir araya getirildiğini belirtti.

        Fuarın hayırlı olmasını dileyen Büyükkılıç, stantları ziyaret ederek firma temsilcileri ile sohbet etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

