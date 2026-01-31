Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Haberleri

        Kayseri'de "Kartal Kavşağı ve Bağlantı Yolları Projesi"nin altyapı çalışmaları sürüyor

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (KASKİ) ekipleri, Kartal Kavşağı ve Bağlantı Yolları Projesi'nde altyapı çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2026 - 13:30 Güncelleme: 31.01.2026 - 13:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de "Kartal Kavşağı ve Bağlantı Yolları Projesi"nin altyapı çalışmaları sürüyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (KASKİ) ekipleri, Kartal Kavşağı ve Bağlantı Yolları Projesi’nde altyapı çalışmalarını sürdürüyor.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ekipler, kavşak ve bağlantı yolları için kanalizasyon hatlarının deplase çalışmalarına devam ediyor.


        Kavşak ve bağlantı yolları için altyapıyı yenileyen ekipler, toplam maliyeti 22 milyon 606 bin 248 lira olan projeyle güvenli altyapı için çalışıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        60 tatilci telesiyejde mahsur kaldı!
        60 tatilci telesiyejde mahsur kaldı!
        Gözaltına alındılar
        Gözaltına alındılar
        İran ordusu: Elimiz tetikte
        İran ordusu: Elimiz tetikte
        Tarihi düşüşte 7 trilyon dolar silindi
        Tarihi düşüşte 7 trilyon dolar silindi
        Araç servisinden akıl almaz dolandırıcılık!
        Araç servisinden akıl almaz dolandırıcılık!
        Lookman'dan kötü haber!
        Lookman'dan kötü haber!
        En düşük emekli aylığı farkının ödeneceği tarih belli oldu
        En düşük emekli aylığı farkının ödeneceği tarih belli oldu
        Umut Bulut, HT Spor'da Juventus'a attığı golü anlattı
        Umut Bulut, HT Spor'da Juventus'a attığı golü anlattı
        Feryadı duyuldu! Eşini darbedip, eşyalarını kıran şüpheli tutuklandı
        Feryadı duyuldu! Eşini darbedip, eşyalarını kıran şüpheli tutuklandı
        Beşiktaş'ın Konyaspor 11'i
        Beşiktaş'ın Konyaspor 11'i
        "İlişkimiz devlet dairesi gibi"
        "İlişkimiz devlet dairesi gibi"
        CANLI | F.Bahçe'de Divan toplandı!
        CANLI | F.Bahçe'de Divan toplandı!
        Çok dikkatlilerin çözebildiği 8 bilmece!
        Çok dikkatlilerin çözebildiği 8 bilmece!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        18 il için sarı kod! Sağanak yağmur, kar yağışı
        18 il için sarı kod! Sağanak yağmur, kar yağışı
        Bardakla darp edildi! Gözünü kaybetti
        Bardakla darp edildi! Gözünü kaybetti
        Fatih Ürek, hayatını kaybetti
        Fatih Ürek, hayatını kaybetti
        Kısmi emeklilikte eşitlik
        Kısmi emeklilikte eşitlik
        Alın teri mi, soyadı mı?
        Alın teri mi, soyadı mı?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        ASKON Kayseri Şubesi Başkanı İlker Barlı güven tazeledi
        ASKON Kayseri Şubesi Başkanı İlker Barlı güven tazeledi
        Diş Hastanesi ek binasına okuma salonu yapılacak
        Diş Hastanesi ek binasına okuma salonu yapılacak
        Erciyes, sömestirde 1,2 milyon ziyaretçi ağırladı
        Erciyes, sömestirde 1,2 milyon ziyaretçi ağırladı
        ORAN'dan yeşil dönüşüme 250 milyon liralık destek
        ORAN'dan yeşil dönüşüme 250 milyon liralık destek
        Kayseri'de 2 öğretmen, halı dokuma geleneğini yaşatmak için okulda atölye k...
        Kayseri'de 2 öğretmen, halı dokuma geleneğini yaşatmak için okulda atölye k...
        Kayserispor lidere konuk olacak Kayserispor, Galatasaray deplasmanında
        Kayserispor lidere konuk olacak Kayserispor, Galatasaray deplasmanında