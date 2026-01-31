Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Haberleri

        ORAN'dan yeşil dönüşüme 250 milyon liralık destek

        ERGÜN HAKTANIYAN - Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) Genel Sekreteri Yunus Emre Şeker, yeşil dönüşüm için işletmelere yaklaşık 250 milyon lira faizsiz kredi desteği verileceğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2026 - 11:03 Güncelleme: 31.01.2026 - 11:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        ORAN'dan yeşil dönüşüme 250 milyon liralık destek
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ERGÜN HAKTANIYAN - Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) Genel Sekreteri Yunus Emre Şeker, yeşil dönüşüm için işletmelere yaklaşık 250 milyon lira faizsiz kredi desteği verileceğini söyledi.

        Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Dünya Bankası işbirliğinde hazırlanan "SoGreen Geri Ödemeli Finansman Programı" kapsamında yerel işletmelerde yeşil dönüşüm için çalışma başlatıldı.

        Program kapsamında yeşil dönüşüme katkı sağlamak amacıyla işletmelere düşük karbon emisyonu, verimlilik, geri dönüşüm gibi konularda kullanılması amacıyla kredi desteği imkanı sunuluyor.

        ORAN, bu kapsamda programın ilk fazı olan SoGreen Hızlandırıcı Hibe Destek Programı ile geçen yıl sonunda 21 projeye 35 milyon lira destekle yaklaşık 55 milyon liranın üzerinde kaynağı harekete geçirdi.

        İkinci faz olan SoGreen Geri Ödemeli Finansman Programı ile de bu yıl yaklaşık 250 milyon lira ilave kaynak yeşil çözüm sunan projelere aktarılacak.

        ORAN Genel Sekreteri Yunus Emre Şeker, AA muhabirine, Kayseri, Sivas ve Yozgat'ta faaliyet gösterdiklerini belirtti.

        Anadolu'nun kalkınması için birçok sektöre destek verdiklerini vurgulayan Şeker, AR-GE faaliyetlerini desteklediklerini, bölgenin ekonomik, sosyal, kültürel, turistik ve teknolojik kalkınmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Şeker, kalkınmanın yanında çevreci projelere de destek verdiklerini bu kapsamda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Dünya Bankası işbirliğinde "SoGreen" programının hazırlandığını dile getirdi.

        - Geçen yıl 35 milyon lira destek sağlandı

        Proje hakkında bilgi veren Şeker, şunları kaydetti:

        "Sanayi Bakanlığı ve Dünya Bankası işbirliği ile yerelde ajansımız tarafından uygulanan Sosyal Kapsayıcı Dönüşüm, kısa adıyla SoGreen programını yıl sonunda tamamladık. 21 proje ile şu anda yolumuza devam ediyoruz. Bu projeler vasıtasıyla yerelde yeşil dönüşümü destekleyen, ilk aşamada küçük, orta ve mikro ölçekli işletmeler ile kooperatifler için çağrı başlattık. Bu çağrımız 21 yeni projeyle sonuçlandı. Projelerimize yaklaşık 35 milyon lira hibe desteği sağladık. Bunların arasında kadın işletmeler var, kooperatiflerimiz var. Bu projelerle inşallah bölgemizde yeşil dönüşümü, atık dönüşümünü, endüstriyel simbiyozu (ortak yaşam) desteklemiş olacağız. Toplam kaynak olarak harekete geçirdiğimiz tutar ise 55 milyon liranın üzerinde."


        Şimdi aynı program kapsamında 2026 yılının ilk çeyreğinde ise orta ölçekli KOBİ'lere yönelik bir geri ödemeli finansman programı tasarladıklarını anlatan Şeker, "Bakanlığımızın oluruyla 250 milyon liranın üzerinde bir programa çıkacağız. Firmalarımızın yine yeşil çözüm üreten projelerine faizsiz kredi desteği sunacağız." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gözaltına alındılar
        Gözaltına alındılar
        Tarihi düşüşte 7 trilyon dolar silindi
        Tarihi düşüşte 7 trilyon dolar silindi
        Araç servisinden akıl almaz dolandırıcılık!
        Araç servisinden akıl almaz dolandırıcılık!
        En düşük emekli aylığı farkının ödeneceği tarih belli oldu
        En düşük emekli aylığı farkının ödeneceği tarih belli oldu
        Lookman'dan kötü haber!
        Lookman'dan kötü haber!
        Feryadı duyuldu! Eşini darbedip, eşyalarını kıran şüpheli tutuklandı
        Feryadı duyuldu! Eşini darbedip, eşyalarını kıran şüpheli tutuklandı
        Beşiktaş'ın Konyaspor 11'i
        Beşiktaş'ın Konyaspor 11'i
        "İlişkimiz devlet dairesi gibi"
        "İlişkimiz devlet dairesi gibi"
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Bardakla darp edildi! Gözünü kaybetti
        Bardakla darp edildi! Gözünü kaybetti
        Çok dikkatlilerin çözebildiği 8 bilmece!
        Çok dikkatlilerin çözebildiği 8 bilmece!
        Alın teri mi, soyadı mı?
        Alın teri mi, soyadı mı?
        18 il için sarı kod! Sağanak yağmur, kar yağışı
        18 il için sarı kod! Sağanak yağmur, kar yağışı
        Kısmi emeklilikte eşitlik
        Kısmi emeklilikte eşitlik
        Fatih Ürek, hayatını kaybetti
        Fatih Ürek, hayatını kaybetti
        ABD basını: ABD, pazar günü saldırabilir
        ABD basını: ABD, pazar günü saldırabilir
        "Büyük bir armada İran'a doğru gidiyor"
        "Büyük bir armada İran'a doğru gidiyor"
        Bir anda oldu! Kar kütlesi canına mal oldu
        Bir anda oldu! Kar kütlesi canına mal oldu
        Venezuela'da genel af çıkıyor
        Venezuela'da genel af çıkıyor
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Kayseri'de 2 öğretmen, halı dokuma geleneğini yaşatmak için okulda atölye k...
        Kayseri'de 2 öğretmen, halı dokuma geleneğini yaşatmak için okulda atölye k...
        Kayserispor lidere konuk olacak Kayserispor, Galatasaray deplasmanında
        Kayserispor lidere konuk olacak Kayserispor, Galatasaray deplasmanında
        Kayserispor, 2017'den beri Galatasaray'a karşı deplasmanda kazanamıyor
        Kayserispor, 2017'den beri Galatasaray'a karşı deplasmanda kazanamıyor
        Takla atan otomobilde sıkışan arkadaşının başından ayrılmadı Kayseri'de kon...
        Takla atan otomobilde sıkışan arkadaşının başından ayrılmadı Kayseri'de kon...
        Kayseri'de otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaraland...
        Kayseri'de otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaraland...
        Kaza savrulan otomobil ağacı ikiye böldü: 4 yaralı
        Kaza savrulan otomobil ağacı ikiye böldü: 4 yaralı