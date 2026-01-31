Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Haberleri

        Kayseri'de otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Kayseri'de otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2026 - 00:50 Güncelleme: 31.01.2026 - 00:50
        Kayseri'de otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Kayseri'de otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kocasinan ilçesi Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Telefon Sokak'ta E.Ç. idaresindeki 38 VE 301 plakalı otomobil ile A.C'nin kullandığı 34 DRR 312 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

        Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücüler ve araçlarda bulunan 2 yolcu ambulansla hastaneye kaldırıldı.









        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

