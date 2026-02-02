Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Haberleri

        Kayseri'de terör operasyonlarında 18 zanlı yakalandı

        Kayseri'de son bir ayda düzenlenen terör operasyonlarında 18 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2026 - 10:57 Güncelleme: 02.02.2026 - 10:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de terör operasyonlarında 18 zanlı yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kayseri'de son bir ayda düzenlenen terör operasyonlarında 18 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, bu kapsamda son bir ayda terör örgütlerine yönelik düzenledikleri operasyonlarda, 18 zanlıyı gözaltına aldı.

        Şüphelilerden, 7'si tutuklandı, 2'si ev hapsi aldı, diğerleri ise serbest bırakıldı.

        Öte yandan, çeşitli suçlardan aranan 25 zanlı da yakalandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        O an kamerada... İş başvurusunda şaşırtan olay!
        O an kamerada... İş başvurusunda şaşırtan olay!
        Altın ve bahise önlem alındı
        Altın ve bahise önlem alındı
        Dehşetten 4 gün önceki mesajlar ortaya çıktı!
        Dehşetten 4 gün önceki mesajlar ortaya çıktı!
        "G.Saray şampiyonluğa yürüyor"
        "G.Saray şampiyonluğa yürüyor"
        Polise destek için komando da gitti! 2. raund: 11 yaralı!
        Polise destek için komando da gitti! 2. raund: 11 yaralı!
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        Taylor'ın ödünç hazinesi
        Taylor'ın ödünç hazinesi
        Ayakkabısına da saklamış! Bir ayda 41 kilo altın!
        Ayakkabısına da saklamış! Bir ayda 41 kilo altın!
        68. Grammy Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        68. Grammy Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        2 - 8 Şubat haftasında burçları neler bekliyor?
        2 - 8 Şubat haftasında burçları neler bekliyor?
        Icardi, Hagi'nin rekorunu egale etti!
        Icardi, Hagi'nin rekorunu egale etti!
        Değerli metallerde düşüş sürüyor
        Değerli metallerde düşüş sürüyor
        2026 iyi başlamadı
        2026 iyi başlamadı
        Restoranda servis ücreti istisnası
        Restoranda servis ücreti istisnası
        Juventus'tan Mauro Icardi hamlesi!
        Juventus'tan Mauro Icardi hamlesi!
        Sokakta 2 kişinin cansız bedeni bulundu
        Sokakta 2 kişinin cansız bedeni bulundu
        Al-Ittihad, Nesyri'yi transfer listesine aldı!
        Al-Ittihad, Nesyri'yi transfer listesine aldı!
        Antalya'da büyük enkaz! Hortum sonrası su çekilmedi!
        Antalya'da büyük enkaz! Hortum sonrası su çekilmedi!
        Avrupa'da Çinli otomobil alarmı
        Avrupa'da Çinli otomobil alarmı
        52 sarı, 1 turuncu alarm! Sağanak, kar yağışı ve fırtına
        52 sarı, 1 turuncu alarm! Sağanak, kar yağışı ve fırtına

        Benzer Haberler

        Kayseri ve çevre illerde yarıyıl tatili sonrası ilk ders zili çaldı
        Kayseri ve çevre illerde yarıyıl tatili sonrası ilk ders zili çaldı
        'Dikkat kaynana çıkabilir' Avukat Tevfik İmamoğlu: "Evlilik birliğine aile...
        'Dikkat kaynana çıkabilir' Avukat Tevfik İmamoğlu: "Evlilik birliğine aile...
        Kayseri'de kaçakçılık operasyonlarında 38 zanlı yakalandı
        Kayseri'de kaçakçılık operasyonlarında 38 zanlı yakalandı
        Kayserisporlu Bilal Bayezit: "Hakem iyi maç yönetti"
        Kayserisporlu Bilal Bayezit: "Hakem iyi maç yönetti"
        Başkan Yalçın: "Bu mübarek gecenin huzura ve kardeşliğe açılan bir kapı olm...
        Başkan Yalçın: "Bu mübarek gecenin huzura ve kardeşliğe açılan bir kapı olm...
        Erciyes 38 FK kan kaybediyor
        Erciyes 38 FK kan kaybediyor