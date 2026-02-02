Kayseri'de terör operasyonlarında 18 zanlı yakalandı

Kayseri'de son bir ayda düzenlenen terör operasyonlarında 18 şüpheli gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.



Ekipler, bu kapsamda son bir ayda terör örgütlerine yönelik düzenledikleri operasyonlarda, 18 zanlıyı gözaltına aldı.



Şüphelilerden, 7'si tutuklandı, 2'si ev hapsi aldı, diğerleri ise serbest bırakıldı.



Öte yandan, çeşitli suçlardan aranan 25 zanlı da yakalandı.

