        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Haberleri

        Kayseri ve çevre illerde yarıyıl tatili sonrası ilk ders zili çaldı

        Kayseri, Nevşehir, Yozgat, Kırşehir ve Niğde'de, yarıyıl tatilinin ardından eğitim öğretim yılının ikinci dönemi başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2026 - 10:29 Güncelleme: 02.02.2026 - 10:29
        Kayseri ve çevre illerde yarıyıl tatili sonrası ilk ders zili çaldı
        Kayseri, Nevşehir, Yozgat, Kırşehir ve Niğde'de, yarıyıl tatilinin ardından eğitim öğretim yılının ikinci dönemi başladı.

        Kayseri'de öğretmenler ve 321 bin 728 öğrenci, Milli Eğitim Bakanlığınca ikinci dönemin "Bayrak Sevgisi" temasıyla başlayacağının duyurulması dolayısıyla okullara ellerindeki Türk bayraklarıyla gitti.

        Merkez Melikgazi ilçesindeki Mustafa Özgür İlkokulu'nda öğrenciler, arkadaşları ve öğretmenleriyle buluşmanın heyecanını yaşadı.

        İstiklal Marşı'nı okuduktan sonra sınıflarına geçen öğrenciler dersbaşı yaptı.

        - Nevşehir

        Nevşehir'de okul öncesi ile ilk, orta ve lise dengi okullarda öğrenim gören 47 bin 919 öğrenci, yarıyıl tatilinin sona ermesinin ardından dersbaşı yaptı.

        Mihriban Emin Günel İlk ve Ortaokulu'nda öğrenciler ve öğretmenler, okula Türk bayraklarıyla geldi.

        Okul bahçesindeki törende İstiklal Marşı'nı okuyan öğrenciler, daha sonra sınıflarına girdi.

        İlk ders, "Bayrak Sevgisi" temasıyla başladı.

        - Yozgat

        Yozgat'ta 65 bin 505 öğrenci, yarıyıl tatilinin ardından ikinci döneme başladı.

        Milli Eğitim Vakfı İlkokulu'nda öğrenciler ve öğretmenler, okula Türk bayraklarıyla geldi.

        Okul bahçesinde düzenlenen törende İstiklal Marşı'nı okuyan öğrenciler, sonrasında sınıflarına geçti.

        Yeni dönemin ilk dersinde ise "Bayrak Sevgisi" teması işlendi.

        - Kırşehir

        Kırşehir'de eğitim öğretim yılının ikinci döneminde ilk ders "Bayrak Sevgisi" temasıyla başladı.

        Süleyman Türkmani İlkokulu'nda öğrenciler, okula ellerinde Türk bayraklarının yanı sıra bayrak temalı kıyafet ve görsellerle geldi.

        Okul bahçesinde düzenlenen törende okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler, Türk bayrağının göndere çekilmesinin ardından İstiklal Marşı'nı okudu.

        İlk ders, "Bayrak Sevgisi" temasıyla başladı.

        Sınıfları ziyaret eden Vali Murat Sefa Demiryürek, öğrencilere Türk bayrağının milletin sembolü olduğunu anlattı.

        Milletin vazgeçilmez gururu ve şerefi olan Türk bayrağının gölgesinde İstiklal Marşı okuduktan sonra yeni döneme başladıklarını belirten Demiryürek, "Bizlere düşen aziz Türk milletinin bir ferdi olarak, bayrağımıza her koşulda, durumda sahip çıkmaktır. Bayrağımız bizim kutsallarımız arasındadır. Devletimiz, milletimiz, bayrağımız ve İstiklal Marşı'mız bizim olmazsa olmazlarımızdır." dedi.

        Konuşmanın ardından Vali Demiryürek ve İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yasin Gülşen, öğrencilere Türk bayrağı dağıttı.

        - Niğde

        Niğde'de eğitim öğretim yılının ikinci döneminde ilk ders "Bayrak Sevgisi" temasıyla başladı.

        Zahide Sefer İlkokulu'nda öğrenciler ve öğretmenler, okula Türk bayraklarıyla geldi.

        Okul bahçesinde düzenlenen törende konuşan Vali Nedim Akmeşe, ilk derse ülke genelinde eş zamanlı uygulanacak "Bayrak Sevgisi" temasıyla başlamanın anlam ve önemini hep birlikte idrak ettiklerini söyledi.

        Bu temanın çocukların ve gençlerin kültürel değerlerle bütünleşmiş bireyler olarak yetişmelerine katkı sunmayı amaçladığını vurgulayan Akmeşe, "Bayrak, bağımsızlığımızın, hür irademizin ve milletçe birlikteliğimizin en güçlü ifadesidir. Ay yıldızlı al bayrağımız, istiklal mücadelemizin ve aziz şehitlerimizin fedakarlığının ortak hatırasıdır. Bayrağın gölgesinde yetişen her evladımız, birlik ve beraberliğimizin yarınlara taşınmasının en güçlü teminatıdır." diye konuştu.

        Konuşmanın ardından Vali Akmeşe ve İl Milli Eğitim Müdürü Elif Özbek, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

